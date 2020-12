Cambio de criterio con las caravanas

A pesar de que finales de octubre una caravana fue disuelta por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, la semana pasada cientos de hondureños se reunieron en el norte de su país y emprendieron la odisea de intentar llegar a Estados Unidos en busca de asilo. Todos, víctimas de los últimos huracanes que los dejaron sin vivienda y sin trabajo. Más de un millón de empleos se perdieron y tres de cada cuatro no tienen dinero para llevar a casa. Lo perdieron todo.

Su esperanza desapareció solamente en unas horas, cuando las mismas autoridades disolvieron la caravana metros antes de dejar su país.

A pesar de las vicisitudes del viaje, los riesgos a los que se exponen, la necesidad los hace correr la aventura al precio que sea. Y también a pesar de los obstáculos, miles han llegado a la frontera del norte de México con la esperanza de que su petición se tome en cuenta.

Sin embargo, este no solo es un problema para los estadounidenses que no otorgan con facilidad el acceso a su país, sino que se lo han transferido a México desde mediados del año pasado cuando Donald Trump amenazó con poner una tasa del 5% a cualquier importación mexicana si no frenaba las caravanas. Chantajeado, México militarizó su frontera sur con Guatemala y aceptó que los peticionarios permanecieran en su suelo hasta que sus casos fueron revisados en cortes del país vecino, cuando en el pasado los peticionarios permanecían en Estados Unidos.

A la fecha se estima, de acuerdo con el Protocolo de Protección de Migrantes (PPM) que se acordó, que poco más de 70 mil centroamericanos que solicitaron asilo han sido devueltos a México.

Esta decisión, beneficiosa para Estados Unidos y comprometida para México fue una salida fácil para que en ese momento no se llevara a cabo la intención de crear un Plan Marshall para Centroamérica que intentara frenar las caravanas y fomentar el desarrollo de la región.

Hoy, el presidente López Obrador que hace dos años abrió las puertas a las caravanas y siguió al pie de la letra las recomendaciones de Trump, dice en su mensaje de felicitación a Joe Biden como nuevo mandatario, que se siente optimista con el “reconocimiento a su postura a favor de los migrantes” como una de las promesas más destacables, “para promover el desarrollo y bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica”, para “que nadie se vea obligado a abandonar su lugar de origen”.

¿Por qué en su momento, hace dos años, no se planteó esa misma posición en defensa de esa asistencia humanitaria para Centroamérica y así evitar que huyan de sus países por diversas circunstancias?

Una de tres, o no hay una política definida sobre el asunto; o nos movemos en la dirección para donde va el viento; o no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Usted qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net