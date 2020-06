Cada cantor es un soldado menos

Quería, después de haber visto la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades del Estado con motivo del rescate a la comunidad artística, hablar de ella. Quería decir que la nota, estaba en los comentarios de los artistas que no firmaron esa carta aun reconociendo el esfuerzo de la misma. Quería visibilizar los comentarios de la comunidad al ver que el mandatario confunde no sólo las políticas culturales que se ejecutan en su gobierno sino hasta el nombre de la Secretaría. Quería compartir la sensación de cómo los artistas radicados en Jalisco percibían el “histórico” fondo de los 20 mdp que se repartirá entre 2,500 compañías. Quería decir que las agrupaciones artísticas léase las compañías de teatro, danza, plástica, música no viven con 8 mil pesos a lo largo de tres meses (ya pasados). Quería preguntar quiénes son los que tomarán la decisión y bajo qué criterio se evaluará al artista que haya estado en necesidad y cuál es la necesidad por la que han pasado, más allá de la evidente. Quería apuntar la forma con la que recortó presupuestalmente a los municipios para afectar a más de 21 mil niños que se formarían dentro de las artes. Quería hablar más allá de aquella conferencia de prensa, sobre las medidas que se tomarán dentro de los teatros para recibir de nuevo al público. Quería apuntar que en muchos teatros del mundo, los artistas se han presentado a puerta cerrada y que eso es generación de trabajo, no dádivas históricas. Quería hablar claramente de lo que significa el trabajo riguroso que se hace en el estudio, en la intimidad del ensayo que lleva en último plano a montarse ahí arriba para expresarse, porque más allá del gusto inmenso que da dedicarse a lo que uno quiere y del mal llamado amor al arte, humanamente necesitamos decir lo que vivimos, lo que sentimos a nuestra manera y esa es la de subirnos al escenario, es el camino que conocemos también para comer. Quería decir que la azotea no es un escenario, que las sugerencias de hacer arte en casa nos quedan cortas, nos parecen burlescas, que trabajamos desde aquí pero que queremos ver las estrategias claras para lo que viene, no para lo que ya fue. Quería hablar de lo difícil, lo duro que es ser artista en casa y por casa me refiero a Jalisco. Pero todo eso queda se queda corto. El momento por el que pasamos los habitantes de este Estado, dista mucho a cómo queremos vivir. Desde aquí recuerdo que cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos, ya lo decía Facundo Cabral.

