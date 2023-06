CMB mantiene el liderazgo

El Consejo Mundial de Boxeo festejó el 60 aniversario de su fundación en restaurante de Ciudad de México, el 30 de mayo, día del nacimiento de José Sulaimán Chagnón, dijo el presidente del consejo, Mauricio Sulaimán.

La humanización del boxeo, es la bandera del máximo organismo que rige los destinos de este deporte. José Sulaimán impulsó varios cambios en las reglas que han contribuido para cuidar la integridad física del actor directo, la reducción en el número de asaltos de 15 a 12, aumentó de 12 a 16 las cuerdas del ring, la obligación de que los pesajes oficiales se realicen 24 horas antes de las peleas y la modificación de los guantes para que el pulgar quedara unido al resto del guante para evitar piquetes de ojos. También apoyó al boxeo femenil, desde sus inicios, hoy es toda una industria, así como también el mejoramiento de la medicina en el boxeo.

El Consejo Mundial de Boxeo fue fundado el 14 de febrero de 1963, por el ex presidente de México, Adolfo López Mateos, el escritor Luis Spota, y el profesor Ramón G. Velázquez. José Sulaimán, elegido presidente en 1975, elevó al CMB a leyenda, y quien falleció el 16 de enero de 2014 a la edad de 82 años.

Mauricio Sulaimán recordó que los encuentros boxísticos eran "brutales y casi inhumanos, los réferis eran básicamente observadores, casi nunca detenían una pelea; peleas de campeonato de 15 asaltos, esos 3 últimos asaltos que tuvieron un alto precio en la salud y el bienestar de tantos; el pesaje oficial fue el mismo día de la pelea, solo unas horas antes de entrar al ring a la batalla; los cuadriláteros tenían solo 3 cuerdas (por lado); los guantes y las vendas no tenían regulaciones; los guantes de 6 onzas, y los pesos pesados peleaban con los de 8 onzas; no había exámenes médicos reales, ni pruebas antidopaje. Podría continuar con muchos más hechos, esto es lo que celebramos, el liderazgo del CMB para promover la mayoría, si no todos, de estos cambios que han salvado tantas vidas y asegurado una vida saludable después del ring para muchos". El texto lo escribió Mauricio Sulaimán en su columna Round 12.

Aplicar el reglamento del CMB asciende al boxeo a deporte brillante. Gama's Promotions, empresa boxística zapopana, con periodicidad monta carteleras profesionales, en las que cuida los detalles que la han prestigiado. Reglamentadas por la Comisión de Box de Zapopan, con encuentros en igualdad de condiciones, en los que participan actores de otros tantos gimnasios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Funciones que transmiten por su canal de televisión a través de Facebook, con llenos conformados en su mayoría por familias. Médicos de ring que cuidan la integridad física de los boxeadores, jueces con puntuaciones para veredictos imparciales, y en los que tradicionalmente un sector del respetable los reprueba. Ring, guantes, como marca el reglamento. Y por ahí estaré atisbando