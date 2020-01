Boxeo en el Auditorio Telmex

Marco Antonio Barrera inauguró el Auditorio Telmex para eventos deportivos. El ring fue colocado en el escenario, con asientos a su alrededor.

La idea de montar boxeo en este lugar fue de los promotores Alberto Ramos y Mario Pedroza, empresarios de Galan’s Box Promotions. El proyecto era ambicioso, el gran Marco Antonio, ex campeón mundial en diferente categoría y número uno de los pesos Ligeros OMB, cargaba con la fama mundial del boxeo mexicano.

En principio, el dominicano Johnny Nolasco sería el adversario; quienes arriesgaban el capital planeaban que se disputara el campeonato mundial interino OMB.

El 31 de enero de 2009, la fecha del combate, y cambio de oponente: el cubano Freudis Rojas trepó al tinglado con palmarés de nueve peleas, siete derrotas, una ganada, un nocaut en contra, según Boxrec.com. Freudis declaró que llegaba con registro de 17-7.

Barrera ganó por descalificación producto de cabezazo intencional del antillano en el tercer giro. Un sector del público, alrededor de cuatro mil presentes, gritó “fraude fraude”.

— ¿Ese grito de “fraude fraude” de un sector del respetable tras terminar su actuación, cuál es su opinión?

— Yo respeto la verdad; yo me molesté en el tipo de rival que era, es molesto; yo respeto lo que la gente haya gritado, y la verdad qué puedo decir, ahí no puedo opinar.

Aficionados señalaron a Freudis como a un taxista que invitaron para enfrentarse a la leyenda viviente, pero para Barrera no hubo culpables, dijo que en aquella ocasión pecó de novato, y que para que no pasara nada “mejor hubiera preferido no aceptar la pelea, pero quisimos ponernos la camiseta con los promotores para no dejarlos tirados”.

En el Telmex ya no se presentó boxeo. Freudis se retiró, y Marco Antonio Barrera se enfrentó a Amir Khan en Manchester en marzo de 2009; perdió. Antes, Marco se enfrentó en Guadalajara a Facundo Rodríguez en 1993, Abner Barajas en 1992. Su última pelea como boxeador profesional fue en el Coliseo Olímpico de la UdeG en febrero de 2011, ante José Arias, a todos les ganó. Y por ahí estaré atisbando.