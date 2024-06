Biden, ante una realidad irreversible

Un lector de estas reflexiones noticiosas -Alejandro Parra- después de leer la versión de ayer -titulada “Mr. Biden, Thank you for your services”- donde hablamos de la titubeante, tibia y preocupante presentación del presidente en el debate, me preguntó a través de las redes sociales: “¿En Estados Unidos es factible cambiar candidato?”. La primera respuesta fue sí. Y es que mientras la Convención del Partido Demócrata -a celebrarse en Chicago del 19 al 22 de agosto- y sus delegados no hagan oficial la candidatura de Biden, cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la decisión del presidente, quien hasta el momento tiene a su favor a casi el 100 por ciento de los delegados demócratas del país -3,894 de 3,937-.

Por ser el presidente actual y la intención de reelegirse, tiene por obvias razones el apoyo demócrata. Pero después de lo que sucedió el jueves por la noche las “alarmas se encendieron” y el pánico cundió al interior del partido en el poder. El único que pudiera simplificar la situación de inestabilidad es el propio Biden, quien ayer en un mitin en Carolina del Norte dijo: “Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé, sé cómo decir la verdad”. Como quien dice, “no se baja del barco” y sigue adelante a pesar del tropezón de la noche anterior. Sin embargo, esa opinión ya no es compartida por muchos demócratas que buscan opciones para encontrar una solución, aunque la declaración del presidente los deja “cruzados de brazos”. Uno de los analistas políticos demócratas del diario The New York Times le ha enviado un mensaje muy claro a Biden: “Señor presidente, una manera de servir a su país en el 2024 es anunciando su jubilación”. La única salida es convencer a Biden de que ya no representa una opción para continuar en la presidencia, pero, ¿quién va a hablar con él? La única que puede hacerlo es su esposa Jill, ya que el mismo Biden ha dicho: “las grandes decisiones las consulto con ella”; se piensa que los expresidente Bill Clinton o Barak Obama pudieran ser otros indicados para acercarse para aconsejarlo por la cercanía que los une, o bien el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer y hasta la ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi.

Pero si a Biden le quitan la candidatura o renuncia, ¿quién puede tomar su lugar? Aparentemente no hay figuras que sobresalgan en el panorama político para enfrentar a Donald Trump. Sin embargo, hay nombres que surgen ante la “emergencia”; se habla de que el paso lógico sería que la vicepresidenta Kamala Harris asumiera la posición, que se descarta inmediatamente ante la poca imagen que ha desarrollado con su trabajo y como lo reflejan las encuestas de opinión. Pero surgen posibilidades como Gavin Newsom, gobernador de California, quien casualmente fue entrevistado por la cadena de noticias CNN -anfitriona del debate- en el preámbulo del evento el jueves por la tarde. Otros son el senador por Nueva York Chuck Schumer, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, el senador por Ohio Sherrod Brown, la secretaria de Comercio Gina Raimond, el gobernador de Kentucky Andy Beshear o Josh Shapiro, de Pensilvania.

Biden se “aferra” a la idea de continuar otros cuatro años en la Casa Blanca, mientras que al seno demócrata se aceleran procesos para encontrarle sustituto en la boleta presidencial de noviembre, ante un escenario que es una realidad irreversible. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net