Bicampeón o campeón

Lista la Final del torneo Clausura 2024. En apego a la justicia deportiva, si es que la hay, la disputaran el uno contra el dos.

El América buscará el bicampeonato. En la serie de Semifinales le cortó la racha de minutos sin recibir gol al “Tala” Rangel y terminó con la seguidilla de nueve partidos sin derrota del Guadalajara, truncando la ilusión de los Chivahermanos; manteniendo además la “maldición del sexto lugar”. Los de Coapa derrotaron a las Chivas en el partido de Vuelta.

Fue el gol de Israel Reyes lo que sentenció la eliminatoria, ya que el equipo de André Jardine tenía la ventaja reglamentaria de la posición en la tabla, en caso de empate en el marcador global.

El primer tiempo del partido en el Estadio Azteca no fue muy distinto a lo que fue el juego en el Estadio AKRON, si acaso con un poco más de intensidad. Fue en la parte complementaria, forzado por las circunstancias, cuando el encuentro se abrió.

El América no venía jugando ostensiblemente a la baja en relación a lo mostrado por el propio equipo en el torneo. Elementos como Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Henry Martín no atraviesan por su mejor momento, sumando la baja por lesión de Sebastián Cáceres; a esta versión del América el Guadalajara que llegaba en buen momento, no le pudo ganar. La razón: Chivas no tuvo gol, y ante eso, todo lo demás es plática.

Consumada la segunda eliminación ante el acérrimo rival deportivo (la primera fue en la Concachampions) algunos aficionados del Guadalajara externaron opiniones divididas de lo que fue el primer torneo de la gestión de Fernando Gago.

El torneo de las Chivas fue de altibajos, pero de menos a más. El pasaje más aciago fue la derrota ante el Necaxa, la goleada contra el Cruz Azul, la eliminación de la Concachampions y la derrota ante el Léon en la Fecha 11, que hicieron dudar de la continuidad de Gago, pero el equipo empezó a levantar, encontrando una solidez defensiva importante y con nueve partidos sin perder.

¿Fracaso de Chivas? Suena excesivo si tomamos en cuenta que el llegar a Semifinales era un escenario poco probable. Pero desde luego que también suena a cierto conformismo tomando en cuenta la historia del Guadalajara.

Un detalle que no puede pasar inadvertido es que las Chivas dejaron atrás la época en la que no les alcanzaba para calificar habiendo Repechaje. Ciertamente hay cosas importantes que mejorar, entre ellas el armado de un mejor plantel que lo haga candidato al titulo, el rival a vencer y no sólo un equipo competitivo. Vendrá el momento de la evaluación y de toma de decisiones para Amaury Vergara y Fernando Hierro.

Del otro lado, el Cruz Azul volverá a jugar una Final, con todos los recuerdos que esto conlleva sintetizado el término “Subcampeonísimo” antecesor de la “Cruzazuleada”. La actual versión del equipo cementero es prometedora en su aspiración de ser campeón e impedir el bicampeonato de las Águilas.

Algo similar a lo que ocurrió en la segunda Liguilla de la historia en la temporada 1971-72. El América de José Antonio Roca era el campeón que buscaba el bicampeonato en su segunda Final consecutiva; fue goleado 4-1 por el Cruz Azul de Raúl Cárdenas.

En la segunda Final entre Águilas y cementeros, en en el torneo 88-89, el América de Jorge Vieira se coronó; el tanto del título lo anotó Carlos Hermosillo.

La tercera Final entre estos dos equipos ha sido la más dramática. En el Clausura 2013 en penales, el América del “Piojo” Herrera derrotó a la Máquina Azul, recordada por el gol agónico del portero americanista Moisés Muñoz.

La última Final que disputaron fue en el Apertura 2018, con Miguel Herrera como entrenador en una segunda etapa; fue campeón venciendo al Cruz Azul de Pedro Caixinha, con Edson Álvarez marcado dos goles.

Esta será la quinta Final entre América y Cruz Azul y dicen que no hay quinto malo.