Beisbol puede rescatar economía y salud mental

Se ha estado comentando la firme intención de que en este año 2020 pudiere desahogarse la temporada aún no iniciada en las Grandes Ligas, bien sea relativamente pronto, en junio o julio, con calendario completo aunque debiesen jugarse muchas jornadas de doble cartelera, u otra posibilidad que podría ser iniciar en agosto o septiembre con una campaña de calendario recortado, pero lo cierto es que no se quita el dedo del renglón para que en algún momento no demasiado lejano, de alguna u otra forma se cante el Play Ball este año en la Gran Carpa.

Hay que recordar que el presidente del vecino país del norte Donald Trump había esbozado al principio del pico de la pandemia en los Estados Unidos que buscaría hubiere una pronta recuperación económica fincada en la reanudación temprana de los deportes, mayo, según se había proyectado, después cambió de opinión y en reunión virtual con todos los comisionados máximos de los deportes de espectáculo del beisbol, futbol americano, soccer, basketball, les exhortó a que se reanudara cuando muy pronto en julio o en agosto, pero recientemente, tras detectarse que la recesión económica estaría provocando un mal mayor que el sanitario, vino una recomposición de la opinión del presidente Trump invitando a quienes deciden sobre los deportes espectáculo a reanudar las actividades lo antes posible sea con público en los estadios o sin él, “estoy harto de ver béisbol viejo [en televisión]”, dijo el mandatario.

Pero aquí hay que advertir otras cuestiones, el plan que se ha venido señalando de que pudiera ser aún con un acomodo distinto al tradicional; no jugando ordenados como lo están en las dos ligas y sus divisiones sino conforme a cómo se organizan para enfrentarse entre sí en La Liga del Cactus y la Liga de los Cítricos en Arizona y Florida, respectivamente, poder jugar en esos estados o incluso solamente en Arizona.

A lo anterior habrá que subrayar tres cuestiones; primero, el señalamiento de las autoridades estatales de Arizona en el sentido de que no ven muy viable que puedan a corto plazo, aún a puerta cerrada, realizarse espectáculos masivos en ese territorio del sur del país, segundo, aunque las autoridades de Florida han manifestado su aquiescencia de que pueda ser en esa parte del territorio que pudieran desahogarse los cotejos sin público, hay que observar que es una de las entidades con mayor problemática en cuanto al contagio, y tercero, la negativa del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, que asegura todavía no se dan las condiciones de salud para que pueda iniciar la competición del beisbol profesional.

Además, ha trascendido que sea cual sea el plan, de jugarse los cotejos a puerta cerrada, disminuirían los sueldos a los jugadores.

Luego entonces, cobra más fuerza la versión de que el béisbol de la Gran Carpa pudiera ausentarse físicamente del territorio norteamericano esta temporada 2020, léase de Estados Unidos y Canadá, para trasladarse hacia el oriente donde ya las autoridades japonesas tanto deportivas beisboleras como institucionales han señalado que recibirían con agrado el que las actividades del béisbol de clase mundial se escenificaran en los estadios nipones conviviendo con la liga japonesa de béisbol profesional sea con o sin público según avance en esa nación oriental el tema sanitario que va bastante mejor que en los Estados Unidos de América.

Hasta ahí son las circunstancias, habrá que advertir sigue generándose un empeño para que haya béisbol, la afición mundial lo quiere y habrá que ver sea superior la conveniencia de la inyección a la economía que genera también salud financiera y mental, al ataque frontal a la pandemia imperando el criterio sanitarista a ultranza.

