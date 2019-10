Beausejour, la cara del futbol en las protestas en Chile

Las multitudinarias protestas que vive Chile en estos días, con 20 muertos y más de cinco mil detenidos, han puesto en el ojo público a un sistema económico que ha generado una profunda desigualdad entre ricos y pobres, la privatización de servicios públicos de gran importancia para la población como la luz o el agua, o un sistema de pensiones que condena a la precariedad a millones de personas en su vejez.

En el futbol chileno, un jugador encarna estas inquietudes que hoy llevan a la gente a manifestarse en las calles: Jean Beausejour. Algunos lo recordarán por su paso en las Águilas del América entre 2009 y 2010, donde jugaba como volante por izquierda, pero el ideario y visión que “Bose” tiene del mundo que lo rodea escapa a la del común de sus colegas.

De madre mapuche, una etnia indígena con casi 500 años de lucha contra la colonización y el despojo de sus tierras, de las cuales han sido expulsados progresivamente; y de padre haitiano, Jean Beausejour aseguró que le hubiera gustado ser profesor de Historia de no ser futbolista. Por supuesto, no reniega de sus raíces familiares.

El doble campeón de la Copa América y mundialista aseguró, en una entrevista para The Clinic el 10 de junio de 2016, que su interés principal estaba en los problemas de la gente común. “Me importa la igualdad social, la educación, la salud, las cosas con que la gente tiene que lidiar todos los días. No sé nada de OCDE ni de tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea. No es que crea que no son relevantes, pero a mí me interesan los problemas reales de la gente”, declaró.

El compromiso político de “Bose” se ha materializado en diversas acciones públicas. Fue parte del Consejo Ciudadano de Observadores durante el último gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), para buscar la aprobación de una nueva Constitución para Chile que sustituyera a la actual, promulgada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con el nuevo y actual gobierno de Piñera, ese esfuerzo quedó en el olvido.

“Para cambiar las cosas, aunque muchos dudemos del sistema actual -económico o político- la única manera de cambiarlo es tratar de intervenir”, mencionó a The Clinic. “Me gustan los jóvenes que participan y que no se quedan en la crítica. El germen de la antipolítica ha florecido en muchos sectores de la sociedad, cuando debiera florecer el germen de la participación y desde ahí tratar de cambiar cosas.

Tras la victoria de Francia en la Copa del Mundo de 2018, la integración de razas y etnias de esta Selección motivó a Beausejour a escribir lo siguiente. “Hoy, cuando la inmigración se ha convertido en el gran conflicto del último tiempo y cuando los que tuvimos la suerte de nacer en un país un poco más estable vemos con temor y recelo al inmigrante que llega y ‘amenaza’ los pocos y superficiales beneficios conseguidos hasta aquí, el futbol nos enrostra que la integración no es sólo posible, sino también necesaria para alcanzar nuestros objetivos”.

Ahora, ya con las protestas que han dado la vuelta al mundo, Beausejour reconoce que su posición como futbolista es el de una élite a la cual se le achacan gran parte de las dificultades actuales que viven los chilenos, pero pese a su posición de privilegio, llama a sus colegas futbolistas a definirse.

“Este es un modelo que te fomenta el individualismo. Uno se va alejando de las bases y hemos crecido así. En general, el espectro político no ha estado a la altura. Nadie puede ser el vocero de este descontento. Pero creo que es una oportunidad única para ellos de reconocer el movimiento de la gente”, declaró el ahora jugador de la Universidad de Chile.