Autos que apasionan

Me acuerdo mucho cuando conduje por primera vez el Hyundai Grand i10. No el de la actual generación, sino el primero que llegó a México bajo la marca Hyundai, ya no como Atos by Dodge. Me encantó el coche porque era un auto que cumplía lo que prometía. Era un coche honesto, simple, bien hecho, con buen espacio, manejo y la seguridad que, en la época, era la adecuada para el segmento. Era un coche que me ponía de buenas y me generaba más emociones positivas que varios que costaban más y terminaban siendo más pretenciosos que buenos. Recientemente, me pasó lo mismo, por primera vez, con un auto eléctrico. Y me pregunté si un EV también sería capaz de generar pasiones.

El eléctrico que me puso de buenas fue el Chevrolet Spark EUV, que en realidad es un Baojun Yep Plus, fabricado por la alianza SAIC-GM-Wuling. Sus formas cuadradas no son precisamente novedosas, y pese a que a muchos les gustan, como a mí, a otros no. Claro, nadie es monedita de oro. No es sólo el diseño lo que me gusta. Similar a lo que me pasó con el Grand i10, el Spark EUV me conquistó por la sencillez. Es el tipo de vehículo que te da lo que promete, incluso un poco más comparado con su rival directo, el BYD Dolphin Mini, al ofrecer ADAS, suspensión trasera independiente y llanta de refacción. Circular con él por la ciudad es muy placentero, porque el torque inmediato de los eléctricos hace que sus 100 HP se sientan como si fueran el doble. Claro, esto también pasa con el BYD, pero en las curvas y en los baches, el Chevrolet muestra su superioridad. Sólo hay que recordar que es un auto urbano y, por lo tanto, mucho más recomendable para quienes tienen un segundo vehículo, de gasolina, para salir de viaje.

El Spark EUV me pone de buenas. Veo uno y se me dibuja una sonrisa en el rostro, pero no me enamora. No es la respuesta emocional que buscamos los amantes de los autos, o al menos a mí no me parece que lo sea. Y sé que no estoy solo.

Velocidad no es todo

El primer eléctrico rápido que conduje fue el Tesla Model S P100D. Su brutal aceleración llegó a asustarme -mi cara en el video de YouTube se hizo “meme”-, pero en la primera curva el susto fue mucho menos agradable. Ese modelo no era particularmente afortunado en manejo. Aunque la marca ha evolucionado mucho, no sé si el actual Model S Plaid sería capaz de cambiar mi opinión.

Cuando pensamos en autos apasionantes, los europeos levantan la mano, y los alemanes tienen presencia importante, aunque no tanto como los italianos (Ferrari, Lambo, Alfa y Maserati -no Fiat, claro-). Dentro de la gama germana, Porsche es la marca que más pasiones desata. Muchos hemos tenido un Porsche como póster. Su primer sedán, el Panamera, fue un gran éxito, pero cuando la marca decidió hacer su versión eléctrica, el Taycan, las cosas no le salieron tan bien. Hoy ese auto tiene ventas tan a la baja que cuesta creerlo. En 2024 bajaron nada menos que 49%, lo que muchos atribuyen a problemas de fiabilidad, a la muy baja reventa y al riesgo con las baterías. Yo conduje el Taycan y no puedo decir que sea un mal auto, pero no es uno que enamore. Es rápido, sin duda, estable y con buenos acabados.

Cae en el exceso de electrónica, con las pantallas para controlar todo, y esta es sólo una de las cosas que no enamoran. Su silencio, como el de todos los eléctricos, es bienvenido para mejorar la contaminación auditiva, pero, de nuevo, resulta tan políticamente correcto que, si fuera alguien que conociste en una reunión de trabajo, no sería uno a quien se te antojaría invitar a tu casa a cenar. Porque lo perfecto no apasiona, no te deja con ganas de más. El amigo que cuenta chistes, te hace reír, que no está tan preocupado con su figura como para dejar de comer ese enorme trozo de carne que todos están disfrutando tan a gusto, es el que se transforma en tu amigo. Sus imperfecciones lo hacen más humano.

Cuando hablamos de coches, pocos tan “humanos” como el 911 Turbo. Ruidoso, apretado, egoísta. Pero es un sueño de coche. Es de los que nos hace enamorarnos. El Spark EUV cae bien, pero no enamora. Ningún eléctrico, hasta ahora, me ha hecho sentir eso.

