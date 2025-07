Pese a los rumores de que Nissan sacaría una nueva versión de Tsuru para el presente año no son ciertos bajo la etiqueta Tsuru 2026, este automóvil sigue siendo un ícono de las calles de México. El Tsuru ha transportado a miles de familias mexicanas por las diversas vías del país.

Nissan descontinuó el modelo en 2017 ante la entrada en vigor de nuevas normativas de seguridad que exigían bolsas de aire y frenos ABS, características que el Tsuru no incorporaba en su automóvil y que se decidió no podrían agregar en sus modelos posteriores. Sin embargo, sus usuarios han mostrado fidelidad al auomóvil; un carro sin lujos, pero que siempre arranca y es fácil de mantener.

Para el día a día es un auto muy práctico. Con tamaño que permite maniobrar fácilmente y encontrar estacionamiento en muchos espacios. La suspensión es sencilla, pero logra sobrevivir a las calles de las distintas ciudades de México.

Sus principales fortalezas son la economía operativa, su fácil mantenimiento y su versatilidad. Sin embargo, para ello hubo que sacrificar algunos aspectos de seguridad, como los mencionados con respecto a la normativa y el confort moderno de otros modelos de Nissan y otras marcas de autos.

No obstante es y ha sido un auto de fácil acceso. Con refacciones sencillas de conseguir y una eficiencia de combustible notable. Aunque no tiene aire acondicionado y los asientos no son los más cómodos del mercado.

¿Cuánto cuesta el Tsuru 2017 en 2025?

Aún hay mucho movimientos de Tsurus en México. En Mercado Libre y Kavak, existen publicaciones que ofrecen el Nissan Tsuru 2017 entre 70 mil y 95 mil pesos, dependiendo del nivel de desgaste y el kilometraje que registre cada vehículo.

Entonces, pese a la regulación por la que se descontinuó, los Tsurus seguirán siendo vendidos para compradores que deseen un "vehículo de batalla" asequible y que tenga fácil mantenimiento.

