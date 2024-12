Autos chinos: ¿comprar o no comprar?

Yo ya tuve un auto chino. Fue una Jac Sei 7, la primera generación que llegó a México. Tenía tres filas de asientos, muy buenos acabados, gran aplomo, motor turbo de 2.0 litros con 190 HP, un “turbo lag” terrible y un sistema de entretenimiento que no te permitía más que conectar tu teléfono por Bluetooth.

A mi esposa, su principal usuaria, le encantaba. La vendí tres años después, con muy bajo kilometraje y sin un sólo problema, salvo cuando nos quedamos sin batería porque a mi esposa se le olvidó la camioneta prendida, es decir, con el botón de encendido en la posición de manipular los accesorios.

¿Volvería yo a comprar un auto chino? Sin duda. ¿Recomiendo a ustedes que compren uno? En la gran mayoría de los casos, no. Me explico.

Si nos gustaba tanto, ¿por qué la vendí? Porque el precio de los usados a finales de 2022 era muy alto y empezaba a bajar en Estados Unidos, lo que significaba que aquí pronto pasaría lo mismo. Compré otra camioneta que me gustaba y que tenía disponibilidad inmediata, una Mazda CX-5. Con Jac me fue bien, pero ya escuchaba historias sobre el mal servicio de sus agencias. El servicio es un problema que yo, en general, no tengo, porque las agencias me conocen y se esmeran porque mis autos salgan bien y pronto de ellas. Y este es un fuerte motivo para que siga considerando hacerme de un auto, chino o no.

Los productos chinos evolucionan mejor y más rápido que sus marcas. Es natural que los primeros hayan tenido problemas, ya que China apenas ha comenzado a ser exportador de autos, algo que su gobierno aceleró como forma de enviar el exceso de inventario que tenían, recordando que el gobierno chino es socio o dueño de varias marcas, entre ellas Chery (Chirey), Changan y SAIC (MG). La adaptación a un territorio como el mexicano, con carreteras en mal estado, mucha tierra, altitud, topes, exceso de semáforos y varios otros obstáculos, implica tiempo, entender qué resiste o no un auto expuesto a estas condiciones.

Pero la prisa por vender fue y aún es, mayor que la capacidad de atender a los clientes cuando necesitan servicio post venta, principalmente abasto de autopartes. Y esto es un pecado grave.

Las refacciones

Crear la red de distribución fue rápido, pero muchas agencias abrieron sin que el taller estuviera en operación, como si un cliente sólo necesitara llevar su auto a servicio de mantenimiento regular y no chocara o tuviera alguna parte robada.

MG y Chirey tuvieron muchas ventas, más que las demás chinas -también BYD, aunque ésta no las reporta al INEGI- lo que hizo que sus problemas fueran más visibles.

La primera, sin embargo, ha reaccionado mejor y se ha mantenido entre las 10 más vendidas en México, mientras Chirey ha caído más de 30%, pese a los esfuerzos que está haciendo para mejorar su servicio y su imagen.

Hay también muchos vehículos chinos vendidos por marcas tradicionales. Chevrolet es la principal, gracias más que nada a su socia SAIC. Ford tiene la Territory, una JMC hecha exclusivamente para Ford, que no se vende con otro nombre en China, como pasa por ejemplo con la Dodge Journey, que es una GAC GS5 y el Attitude, un GAC Empow.

Otras más traen autos suyos hechas en China, como la Kia Seltos, la BMW iX3 o la Lincoln Nautilus, ésta una de las mejores SUV que he manejado últimamente.

La calidad y tecnología de los autos chinos mejora cada día y a una velocidad mayor a la que occidente es capaz. Alemania ha sufrido mucho con esto, ya que ha perdido buena parte de sus ventas en China, con los locales prefiriendo los autos de marcas domésticas, que se ven mejor, están más equipados y son más baratos.

Aquí, los chinos ya venden 20% del total de autos nuevos, porque la gente piensa lo mismo, es decir, prefiere un coche con más equipo, más potencia y diseño más moderno (ojo, no dije “mejor”) por menos dinero. Es natural, aunque no necesariamente aconsejable.

Yo volvería a comprar uno, porque sé que en mi caso recibiré un servicio mejor que la mayoría de las personas, pero si me preguntan si los recomiendo, diré que en la mayoría de los casos no, porque el riesgo de quedar sin auto por un mal servicio post venta es mayor comparado a las demás marcas.

oliveiraserg@gmail.com