¿En qué valet parking no deberías dejar tu auto?

El uso de valet parking puede atraer algunos riesgos para los propietarios de automóviles, por tal razón es importante revisar algunos detalles al respecto.

Carlos Wolstein, especialista en seguros, explicó que dejar el automóvil en manos de un tercero, ya sea en un valet parking, un autolavado o con un bellboy , puede implicar riesgos que pocos conductores consideran .

Advirtió que en caso de robo bajo estas circunstancias, el seguro del propietario del vehículo no cubre la pérdida . “Cuando entregas tu coche con todo y llaves a un valet parking, si se lo roban, no es un robo directo hacia ti, sino al servicio del valet. En ese momento, el responsable de contar con un seguro que cubra el robo es el valet parking, no el dueño del vehículo”.

Por eso, los negocios deben garantizar con una póliza de seguro los eventuales daños a las unidades .

Un problema frecuente es que muchos servicios de valet incluyen en sus boletos una cláusula donde establecen que no se hacen responsables por daños o robos . Esto deja al propietario del automóvil sin respaldo en caso de incidente. “Si el boleto dice que no se hacen responsables, estamos perdiendo todo, porque cedimos la llave”.

Se debe priorizar la revisión de las políticas de cada empresa antes de confiarles un vehículo . Algunos establecimientos cuentan con estacionamientos privados y seguros que sí cubren incidentes, pero en otros casos, los valets dejan los autos en la vía pública y almacenan las llaves en lugares expuestos .

“Cuando el valet parking usa un terreno cercado con portón, la póliza de seguro puede cubrir el robo. Pero si dejan los coches en la calle y las llaves en un pizarrón al aire libre, sin duda están expuestos a robos, porque cualquier persona puede tomar la llave, buscar el vehículo en calles aledañas… y llevárselo sin el menor inconveniente”.

En este sentido, Carlos Wolstein recalcó la necesidad de que más conductores aseguren sus vehículos, pues de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo tres de cada 10 automóviles en Jalisco y en el país cuentan con cobertura, aumentando el riesgo de perder el patrimonio. “El riesgo que corremos al manejar es alto. Si sufrimos un accidente y solo el 30% de los autos están asegurados, habrá problemas graves”.

Por último, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la revisión y la regulación de los servicios de valet parking, así como de estacionamientos y otros espacios donde suelen entregarse los vehículos con todo y su llave, para exigirles que cumplan con los estatutos en la materia, incluyendo por supuesto una póliza y el que se responsabilicen por cualquier incidente que pudiera llegar a ocurrir mientras los coches están a su cargo.

“Si a los conductores se nos obliga a tener un seguro, a los valet parkings también se les debe exigir que cuenten con su póliza que pueda cubrir cualquier eventualidad, tal como lo establecen los reglamentos en la materia”.

¿Qué debes revisar del valet parking?

Que el servicio de valet parking mantenga visible la licencia de operación municipal al año corriente Que cuente con póliza de seguro vigente ante cualquier eventualidad Que entregue ticket que exponga sus cláusulas y que éste no niegue su responsabilidad ante daños o robos Que especifique dónde se deja el vehículo y a qué distancia se encontrará. Debería tener un espacio de resguardo y no ser estacionado en la vía pública Que en el ticket se establezcan claramente el costo y horario de entrada

De acuerdo con el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara y el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial, los requisitos para operar el servicio de valet parking son los siguientes:

Licencia municipal de la oficina administrativa del valet parking, expedida por Padrón y Licencias.

Informar a las personas su costo (o especificar que es gratuito con opción a propina en caso de así aplicar), la existencia de estacionamiento y dónde se encuentra y su horario.

Contar con lugar de resguardo para los vehículos, con su respectivo contrato o convenio certificado ante notario que avale la autorización de los cajones que utilizará.

Se podrá prestar el servicio de acomodadores únicamente si cuentan con lugar de resguardo. Además, está prohibido apartar lugar en la vía pública para estacionar los vehículos que utilicen el servicio de acomodadores.

Contar con póliza de seguro y copia del recibo que ampare su pago. Deberá garantizar responsabilidad civil, robo total y daños de los vehículos. El mismo debe estar a la vista del usuario, al igual que el permiso por parte del Ayuntamiento.

Deben responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado del estacionamiento.

Deben contar con Identificaciones y licencias de los responsables y de los operadores, así como la licencia del estacionamiento donde serán resguardados los vehículos.

Los acomodadores deberán entregar un comprobante de ingreso al servicio, así como una ficha de cobro.

