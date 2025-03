Donald Trump: "No me importa si autos aumentan de precio por aranceles"

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que "no le importa nada" si los fabricantes de automóviles suben los precios debido a los aranceles.

En una entrevista con NBC News, añadió que no despediría a nadie involucrado en el chat grupal Signal donde se divulgaron inadvertidamente planes de ataque militar a un periodista.

También habló de su compromiso de anexar Groenlandia y reiteró que una opción militar no estaba descartada.

Cuando se le preguntó si les había dicho a los directores ejecutivos que no subieran los precios, como informó The Wall Street Journal , Trump añadió: "No, nunca dije eso. Me da igual que suban los precios, porque la gente va a empezar a comprar coches fabricados en Estados Unidos".

"Me da igual. Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente comprará coches estadounidenses. Tenemos muchos".

Al cuestionarle cuál había sido su mensaje reciente a los directores ejecutivos de la industria automotriz y si les había advertido contra el aumento de precios, Trump respondió: "El mensaje es: ¡felicitaciones! Si fabrican su auto en Estados Unidos, ganarán mucho dinero. Si no, probablemente tendrán que venir a Estados Unidos, porque si fabrican su auto en Estados Unidos, no hay aranceles".

Tras la entrevista, un asistente del presidente se comunicó con NBC News para decirle que Trump se refería específicamente a los precios de los automóviles extranjeros.

"No despido a gente por noticias falsas"

El mandatario también dijo que no tiene planes de despedir a nadie luego de la noticia de que el asesor de seguridad nacional Michael Waltz agregó a un periodista a un chat grupal de la aplicación Signal con miembros de alto rango de la administración Trump que estaban discutiendo planes para atacar a los militantes hutíes en Yemen a principios de este mes.

"No despido a gente por noticias falsas ni por cacerías de brujas", dijo Trump, calificando la historia de "noticia falsa" durante toda la entrevista.

"Tuvimos un ataque tremendamente exitoso. Golpeamos muy duro y muy letal. Y nadie quiere hablar de eso. Sólo quieren hablar de tonterías. Son noticias falsas".

"Conseguiremos Groenlandia"

El mandatario añadió que ha tenido "absolutamente" conversaciones reales sobre la anexión de Groenlandia, que actualmente es un territorio danés semiautónomo.

"Conseguiremos Groenlandia. Sí, al 100%", dijo Trump.

Agregó que hay "buenas posibilidades de que podamos hacerlo sin fuerza militar", pero que "no descarto nada".