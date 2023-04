Aunque son pocos, hay mexicanos luciendo en MLB

No es sorpresa que estén destacando algunos peloteros mexicanos en lo que va de la recién iniciada campaña 2023 de las Grandes Ligas. Y de entre el número de más de 30 beisbolistas mexicanos que se encuentran incorporados en las organizaciones de la Gran Carpa, podemos señalar a algunos que están ya descollando y otros en su nivel que empezarán próximamente a ser más útiles o al menos ser más identificados como eficaces en el engranaje de sus correspondientes conjuntos.

De entre los que están ya siendo objeto de reflectores podemos hablar del lanzador zurdo primero en el rol de abridores de los Dodgers de Los Ángeles, Julio César Urías Acosta, ya que el aún joven, pero ya muy experimentado tirabolas sinaloense está en su lugar como primer abridor estelar con los blanquiazules californianos del Sur, habiendo hilvanado las primeras tres victorias de lo que seguro puede ser un año de gran éxito para él, en espera que en esta ocasión sí logre varios galardones, que no por no haberlos conseguido anteriormente deba restársele en cuanto a historial del beisbol mexicano en las Grandes Ligas, siendo alguien que podría en su momento acercarse al lugar que tuvo y tiene, aún ya retirado desde hace muchos años, en el corazón de la fanaticada mexicana y latinoamericana y por qué no del ámbito mundial, el sonorense histórico Fernando Valenzuela. En Dodgers también descuella con un buen trabajo el receptor Austin Barnes Gallego.

Tenemos en Astros de Houston el ya relevante trabajo del pitcher derecho mazatleco, también abridor, José Luis Hernández Urquidy; y en las pocas oportunidades que ha tenido haciéndolo bien el debutante este año joven receptor César Salazar, del que se espera bastante.

Randy Arozarena es por mucho uno de los imanes y gran pilar a la defensiva y ofensiva con los Rayas de Tampa Bay, este equipo que está dando la sorpresa en esta incipiente campaña por el cúmulo de victorias y el número de ellas hilvanadas y manteniendo el invicto todavía.

Arozarena se observa consistente tras la buena actuación que le atrajo muchos reflectores en el reciente Clásico Mundial de Beisbol, y además goza de una gran popularidad por su carisma, sencillez y forma de conducirse ante la afición. Con fortaleza en el madero se asemeja a la labor de otro mexicano, el joven debutante del año pasado Isaac Edgardo Paredes. Tampa Bay se perfila para encabezar, si no tiene un desequilibrio próximo, la División Este de la Liga Americana donde seguramente le darán batalla a los Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto entre otros.

Es de destacar igualmente la labor no tan lucidora, pero sí eficaz, del receptor Alejandro Kirk con Toronto, así como en lo general Giovanni Gallegos, que está cumpliendo con Cardenales de San Luis como lanzador relevista corto.

Ya ha brillado, siguiendo con la buena labor que tuvo en el Clásico Mundial reciente, el zurdo aperturista Patrick Sandoval, mientras que con claroscuros porque, si bien ha lucido en la ofensiva y defensiva Anthony Michael Rendon, tiene ya una polémica por un incidente con un aficionado que le llevó a ser motivo de nota de escándalo y está en investigación.

Ramón Francisco Urías Figueroa se ha visto bien con Orioles de Baltimore, en tanto su hermano Luis Fernando está lesionado y se espera que pronto vuelva a la circulación que quizá sea unas 3 o 4 semanas con Milwaukee. Ramón de gran valía con el guante también ha demostrado poder con el madero.

Otro de los que podemos hablar bien es de José Treviño, el receptor en Yankees de Nueva York, quien está aprovechando las oportunidades adecuadamente, aunque le falta aún consolidarse a la ofensiva para que pueda brillar su trabajo en lo defensivo.

No se ha visto mal Joey Meneses Ramírez con Nacionales de Washington, quien ya ha pegado de palos y jugando bien en prados, y aunque se espera más, está ya dando primeras luces el sonorense Luis González en San Francisco, lo mismo que ha empezado a verse cada vez más sólido el pícher derecho Luis Enrique Cessa Gasperín, que milita con Rojos de Cincinnati.

Sin menoscabo de afinar el listado de mexicanos en Major League Baseball (MLB), que ya dijimos no es lo amplio que quisiéramos, habrá que esperar unas semanas más para ver si algunos más logran dar el estirón y quiénes pueden conseguir mostrar la calidad y su buen desempeño por el que han sido llamados a estar en el mejor beisbol del mundo.