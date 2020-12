Aunque mediocres, Charros calificarán a los Playoffs

Charros ha padecido una campaña mediocre, por su incierto rendimiento en la agenda ordinaria de esta temporada 2020-2021 en La Liga del Pacífico (LMP), pues a pesar que ha tenido rachas exitosas imperando levemente los triunfos sobre las derrotas y ocasionalmente acercándose a la parte alta del standing, lo cierto es que el conjunto dirigido por “El Chapo” Roberto Vizcarra Acosta ha sufrido demasiados traspiés, perdiendo series importantes en momentos clave siendo incluso barridos como fueron recientemente humillados en la primera de las dos series programadas en Monterrey ante Los Sultanes; y a solo dos seriales para que culmine la segunda vuelta del calendario regular total, la actual ante los regiomontanos, que culmina el domingo 27 en Nuevo León y la última que será en su estadio ante Naranjeros de Hermosillo entre el 28 y el 30 de diciembre, ya quizá solo pueda aspirar a calificar a Postemporada entre el cuarto y el sexto sitio de la tabla final por puntos.

Habrá que analizar los posibles factores en cuanto a su irregular desempeño a pesar de contar con un muy buen grupo de peloteros que conforman en teoría una de las mejores defensivas, con muchos reputados como los mejores en su posición dentro del infield como José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza en la segunda base, Amadeo Zazueta Alarid en las paradas cortas, Agustín Patrick Murillo Pineda en la antesala, Gabriel Alejandro Gutiérrez Beltrán en la receptoría, el tapatío ligamayorista Christian Villanueva Limón que igual defiende cualquier área del diamante, así como el cubano Henry Urrutia cubriendo la primera almohadilla, todos con potencia sobrada con el madero, sin dejar de citar a dos novatos que han lucido cubriendo terreno, bateando y corriendo las bases: Misael Rivera y Jared Serna, como tampoco puede desdeñarse la calidad que como receptores alternos tienen además de su utilidad bateando Alan Espinoza y Santiago Chávez.

El rendimiento de los campiranos tampoco corresponde a la calidad de sus peloteros en el outfield, ya que tiene buena valía en el extraordinario guante y buen tolete del velocista Carlos Figueroa, el poderoso aporreador y eficaz cachabolas cubano Dariel Álvarez, los confiables defensores y eficientes ofensivos Julián Ornelas, Sergio Pérez y Ossiel Flores.

El talón de Aquiles de Charros es no haber logrado consolidación plena en su cuerpo de lanzadores, pues han sufrido lesiones, bajas de juego y padecido ausencias de lanzadores relevantes tanto por no haber podido reportar a tiempo o no haber llegado aún en razón de lesiones o carencia de permiso de sus organizaciones veraniegas o el haberse tenido que retirar intempestivamente como es el caso de Elián Leyva, Sergio Romo, Roberto Osuna, Jesús Cruz Sustaita, Humberto Castellanos, Víctor González, Linder Castro, Marco Tovar, Manuel Flores, Horacio Ramírez, Rolando Valdez, Alejandro Martínez, debiendo no obstante reconocerse a algunos otros, que aunque no exentos de ciertos problemas han cumplido bien su labor, entre ellos Orlando Lara, Luis Ángel Reyna, Raúl de los Reyes, José Oyerbides, Luis Iván Rodríguez, Jasson Urquidez, Iván Salas, Felipe Arredondo, así como los chispazos positivos del recién llegado Luis Mendoza.

Debe revisarse la conducción administrativa, deportiva y técnica del conjunto, ya que es muy posible no sea un simple rumor que existen problemas en el Club House y que está haciendo daño ya a la novena la falta de liderazgo ejecutivo por los conflictos entre integrantes de su directiva.

Y es que es poco lógico tener una tremenda estructura humana (excelentes peloteros) y no lograr números acorde a esa calidad y fortaleza, de ahí que vale considerar que tal vez esté haciendo falta mayor atingencia, creatividad o eficacia en el trabajo del mánager y su cuerpo de apoyo técnico para aprovechar mejor las cualidades individuales y lograr un auténtico juego de conjunto provocando más victorias.

Pese a todo, salvo que los resultados en las últimas dos series de la segunda vuelta sean totalmente funestos y se combinen negativamente una serie de circunstancias, Charros calificará a postemporada y tendrán oportunidad de recomponer el camino y hacer un mejor papel en Playoffs, por más que ya no son de los conjuntos considerados favoritos para pelear por el título en esta campaña, aunque en el béisbol nunca hay nada escrito.