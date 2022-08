Por fin comenzamos a ver algo de normalidad después de la dura pandemia que vivimos durante un poco más de dos años, y llegó el momento, sin descuidarnos, de salir, jugar, pasear y divertirnos.

Pero ¿por qué puse ese título, ATENTOS, PADRES? Hace poco sucedieron en nuestra sociedad varías desgracias en jóvenes de ambos sexos, no quiero entrar en detalles, pero sí es algo muy duro.

Por eso llamo a los padres de que llegó el momento de activar con todo a sus hijos, no dejarlos para nada en sus casas, y menos con celulares o computadoras, donde les puede llegar información falsa de la vida en general y así arruinar sus vidas y las de los que los rodean.

El hecho de meterlos en una cancha de tenis, el de activarlos ya, sin perder nada de tiempo, el de encontrar una verdadera disciplina, donde sin miedo le digan que no a algo que está mal y que busquen de hacerles creer en ellos y cómo salir adelante en cada día de entrenamiento, en que no tengan ninguna excusa que ellos no lo puedan lograr, enseñarles a tener valor, fuerza mental, el que tengan ese orgullo en sí mismos, que se quieran ellos mismos para así poder lograr lo que busquen.

Cuántas cosas puede darnos el tenis o el deporte en sí, si sabemos trabajar en equipo tanto el entrenador con los padres.

Enseñarles lo que es realmente vivir, sudar, correr, luchar, convivir, entrenar, estar bajo el Sol, el calor, eso es vida, esa es la realidad.

El celular, la computadora, en ellos está la mala información en la mayoría de los casos, muchos engaños, muchas frustraciones, que no sirven para nada, o peor aún, sí sirvieron para destruir en una sola semana a varias familias.

Varios padres me preguntaban dónde quedaron aquellos jalones de oreja de nuestros padres, aquellas llamadas de atención con fuerza cuando se faltaba el respeto a alguien o se hacía algo que estaba mal, ¿qué pasó? Y ahora aunado al encierro, a la falta de contacto con los demás, a la mala información que ven todos los días, al no tener una buena actividad deportiva, una disciplina, es todo un desastre. No queda otra palabra.

Creo que en la actualidad hay que tener un punto medio, ser duros y después hablar para razonar, cosa que antes no se tenía.

Todavía para muchos no es tarde, para otros ya en este momento desgraciadamente no pueden hacer nada.

Utilicen las áreas deportivas que existan, no se crean que la educación sólo está en las escuelas, es tripartita, padres, escuela y deporte, ahí está la formación ideal.

La más imponente de todas es el amor a los hijos y saber escucharlos en todo momento. No se distraigan padres, ojo tengan mucho cuidado, cualquier distracción puede ser fatal.