"Arrancan"

Un amable lector con gran fineza me indicó que Lanza del Vasto no era de la India sino que era italiano, eso si seguidor cercano de Mathama Gandhi, gracias por corregirme.

Pues con el festejo de Santa María de Guadalupe cuya popularidad es innegable y se muestra anualmente con el fervor de millones, comienza el muy mexicano puente Guadalupe-Reyes, fiesta a la que se juntan otra bola de fiestas tales como las posadas, la misma navidad, y en el centro de nuestro país los reyes, a esto agregue usted la mercadotecnia de los regalos generada por los centros comerciales.

Ahora que con lo del buen fin se amplió el puente al puente buen fin reyes, que a mi me sorprende sobre todo la riqueza de la gente porque yo ni si siquiera podría estar gastando en todos los eventos y me llama la atención que la gente cambie de teles o de aparatos electrónicos, mi tele lleva años conmigo y la cambié cuando me dijeron que con el cambio de señales ya no se vería

El hecho es que en lugar de alegrarse por los festejos la mayoría de gente parece estar tensa, no gozosa como supongo debían estar y como consecuencia el tráfico vehicular se convierte en un infierno y la costumbre de dar regalos, que era sencillo, se ha convertido en un instrumento de presión.

A mi nadie me convida pero en muchos sitios se pactan regalos en los que se fija valor económico de dar a otro regado de cierto precio y a cambio recibir otra del mismo valor económico.

Como tragón que soy, y siguiendo las sabías lecciones magistralmente narradas en el manual del niño gordo, me gustan casi todos los productos de temporada solo pensar en buñuelos se me sale la baba y así con casi todos ellos y me hace recordar un estribillo que decía “Que nació Jesús: buñuelos, Que murió las empanadas, que subió glorioso al cielo suculentas tamaladas”, ahora que lo cierto es que cuando usted decida hágalo usted con la más absoluta libertad y que cada uno festeje de manera que le pegue la gana.

El viejo dicho dice que da más alegría dar que recibir, lo que creo se da nada más en una pelea a golpes donde yo siempre preferiría dar golpes que recibirlos, pero para dar regalos debo reconocer que no me gusta ir a tiendas repletas y comprar un casi lo que sea.

Lo que a mi sí me gusta es ver los nacimientos y crea usted o no crea la historia, lea el texto bíblico acerca de este nacimiento que a mi me enternece y me produce emociones por parecerme muy bello, lo repito independientemente de creencias, simplemente como texto y como figuras literarias.

Por ello a todos mis solitarios lectores, si los cuales nuestra plática semanal sería un absurdo quiero agradecerles de todo corazón du gentileza.

