Arranca la carrera

Oficialmente se da el banderazo de salida para la carrera a las elecciones del 2 de junio, las más grandes que hemos tenido; aunque empiece la carrera, ésta ya tiene mucho tiempo en marcha. La regulación de nuestro proceso electoral la vemos en pañales y debe regularse, ahora cada quien hace lo que quiere, dice lo que quiere, pone los anuncios que quiere, porque no hay regulación clara.

Cada día estamos más politizados y nos interesamos en cómo va nuestro país, ya no nos estamos dejando llevar por venganzas, porque el partido robó y no cumplió con lo prometido, ya estamos fijándonos más en los candidatos, viendo quién nos conviene, qué nos están proponiendo, cuáles creemos que de verdad cumplirán sus promesas de campaña, ya que hemos visto siempre que durante las campañas prometen todo, pero que no llegan a realizar sus promesas.

Hoy estamos ante una elección con dos candidatas fuertes a obtener la presidencia de nuestro país, debemos escoger después de analizar y reflexionar nuestro voto por la que consideremos lo mejor para el futuro de México. Por un lado, tendremos a Xóchitl Gálvez que representa un cambio del régimen actual, que sería una mejora para México, tener un gobierno de coalición, con un gran plan de Gobierno elaborado por personajes conocedores de la problemática de nuestro país y que formarán parte de su gabinete, en donde se pretende la reconstrucción del país, se recupere la seguridad, se respete la ley, se desmilitarice el país y es la que nos conviene a los mexicanos.

Por otro lado está Claudia Sheinbaum que seguiría con el legado de López y su autoritarismo, que nos deja gran inseguridad aunque ella no lo acepte, diciendo que el país está muy bien, pero vemos el sexenio más violento, una candidata influenciada por López quien la designó, siempre estará a su sombra, responsable de la caída del metro de la Ciudad de México por falta de mantenimiento cuando fue Jefa de Gobierno, dejando 26 muertos, de premio le dieron la candidatura a la Presidencia, aparte es gran admiradora del asesino comunista Che Guevara.

Con el arranque de las campañas veremos ahora las propuestas verdaderas de los candidatos, para conocerlos realmente, ver su forma de pensar. Esperemos que éstas sean en provecho de la nación y nos hagan crecer democráticamente para estar convencidos a quién damos nuestro voto.

Por otro lado, debemos fijarnos en el candidato, no dejarnos llevar sólo por el partido, no votar como anteriormente se hacía, se escogía un partido y por eso se votaba por todos sus candidatos sin saber siquiera quiénes eran.

Por lo pronto en Jalisco debemos hacer una gran reflexión y razonar nuestro voto por el mejor candidato, sea del partido que sea y poder votar por la persona que nos convenza, como pudiera ser, para presidenta por Xóchitl y para gobernador por Lemus, aunque sean de partidos distintos, ojalá tengamos la madurez suficiente para darnos cuenta lo que representa nuestro voto y aprovechar la democracia que hoy se tiene.

Sabemos que en Jalisco quien tiene mayor experiencia dando resultados es Pablo Lemus, pero que como está con Movimiento Ciudadano debemos diferenciar el voto, desligándolo del candidato a presidente de ese partido que ha demostrado inmadurez y poco oficio político, razón por lo que es necesario conocer a todos los candidatos, ver a quién creemos y nos conviene más; cuando logremos esto habremos dado otro paso a nuestra madurez electoral.

Todo este proceso nos llevará a reconstruir el país que de verdad queremos y el que merecemos, no el que nos han querido imponer, un México en el que podamos estar seguros y felices, digno de entregárselo a nuestros hijos y nietos sin arrepentirnos de no haber hecho los cambios que se requerían.

Reflexionemos nuestro voto y el próximo 2 de junio acudamos a las urnas convencidos de qué es lo mejor para México.