Área metropolitana de… Chapala

En la búsqueda de recursos se hacen las peores locuras. Hace unos años el alcalde de Chapala buscó desesperadamente integrar a este municipio a la Zona Metropolitana de Guadalajara, por suerte sin éxito. En esa oportunidad los diputados emecistas integraron a Zapotlanejo (un error que la ciudad cargará de por vida) pero Chapala no les interesó, entre otras cosas por no ser naranja. El alcalde volvió a la carga y trató de convertir primero a Chapala y luego a Ajijic en Pueblo Mágico. Tampoco tuvo éxito. Ahora desde la bancada del PRI en el Congreso del Estado se busca hacer un Área Metropolitana asociando a los municipios de Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto, esto es, dos municipios del Norponiente del Lago y dos del Sur.

Estos cuatro municipios tienen muy poco que ver los unos con los otros. Chapala tiene relación con Jocotepec, pero Tuxcueca y Tizapán el Alto son dos municipios lejanísimos, este último a más de 84 kilómetros y 90 topes de distancia, mismos que no se recorren en menos de hora cuarenta y cinco minutos si los dioses del tránsito están de buen humor. No hay un intercambio real entre estos municipios: Tizapán se relaciona con los municipios ribereños y de la sierra de Michoacán: La Palma, Sahuayo, Jiquilpan. Chapala con los poblados de la ribera norte, Mezcala, San Juan Tecomatlán o Pedro Itzicán, todos del municipio de Poncitlán.

La excusa que encontraron los diputados es que efectivamente cumplen con dos requisitos para integrarse como área metropolitana: tener más de 50 mil habitantes y continuidad urbana. Lo primero es cierto, no hay discusión: entre los cuatro suman cerca de 130 mil habitantes, pero la continuidad urbana es una falacia. Una cosa es que no deje de haber casas en la ribera desde Chapala hasta Tizapán y otra es que eso sea una ciudad. Lo que une a los cuatro municipios es que hay casas en el frente del Lago, pero son casas de fin de semana que poco o nada tienen que ver con la vida de las comunidades.

Los municipios, todos, son capaces de hacer cualquier cosa para obtener recursos del Estado o la Federación con tal de no hacer lo que realmente les toca, que es cobrar el predial, hacerlo bien y administrarlo mejor. Tener otra área metropolitana para pelear más recursos del Fondo Metropolitano de la Federación no va a resolver los problemas de los municipios, ni siquiera los que le son comunes: la violencia, la deforestación, la basura y la contaminación del Lago. Podrían comenzar por crear una Junta Intermunicipal, una figura que permite la asociación de municipios sin tener que forzar las condiciones para parecer lo que no son.