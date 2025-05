Apurados pero tranquilos

Pues a medias de “La mañanera”, cuando Claudita estaba reinante entre lo más selecto de nuestros defensores contra la maldad, la derecha y las fuerzas del mal -y que constituyen la parte luminosa de la historia contra las sombras de los malos de malolandia-, ya que nos estaban diciendo que ya casi nos los acabamos, ese sentido de contradicción que nos abarca, el nieto del general puso cara de “¡no es posible!” y como pudo se dirigió a Claudita (con 98% de popularidad y 90% en belleza después de los retoques), para decirle que aunque no lo creyeran, acababan de atacar a dos funcionarios de la capirucha y como consecuencia de las balas que les echaron, estaban muertos. Claudita puso cara de “¿otra?”, pero dio la noticia, desde luego diciendo que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ellos y que el ángel Omar, con la espada desenvainada, lanzaría al infierno a satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por la tierra para la perdición de las almas.

Apenas estábamos aclarando lo del barco que chocó por culpa de un piloto gringo y ahora con esto. Desde luego, nunca había oído nombrar a los fallecidos ni deseo que nadie muera por balas y quiero que todos los muertos mueran en su cama y de orquitis. Entonces lamento esta y todas las muertes violentas, pero cualquier gracia o desgracia de Claudita no viene sola y entre sus barberos (entre los que me cuento) que vamos a apoyarla, los canallas malhoras, que la atacan no por falta de popularidad sino de belleza, se tratan de aprovechar.

A mí el nieto del general me parece la persona de mayor credibilidad que hay en el actual Gobierno. Tanto, que sería al único que le prestaría una foto de la cartera del Dr. Lomelí, porque una foto de mi cartera ni quién la quiera. Entonces esperemos que haya poca gente que tome ventajas.

Ahora, yo a pesar de apoyarla con locura africana, dudo mucho que se aclare ni el crimen del diputado que pasó en Zapopan y que las mentiras correrán por cuenta del fiscal estatal; ni las federales, que serán emitidas por el nieto del general y generales que lo acompañan.

No tiene fácil nuestra amada presidenta el lío que tienen con los barbajanes de la CNTE porque el miércoles sólo dejaron pasar a un general (porque a los verdes sí les tienen respeto, pero no dejaron entrar a nadie más). Le están pidiendo todo y un poquito más y no sé ni cómo se los va a dar o cómo se los va a negar, pero no tiene un trabajo fácil y ellos están crecidos, por lo que deseo que alguien le ayude a esta mujer, que ya no ha de querer saber de qué se trata sino de cómo arreglarlo.

Les recuerdo que se presentará mi libro “Gente Paisajosa” el 5 de junio en la Casa Zuno, ya les avisaré a qué hora, pero cuento con ustedes.