¿Por qué tantas y tan grandes pantallas?

Si hay algo común en los autos de hoy, son las pantallas táctiles. Ellas llaman la atención de muchos clientes, que las ven como sinónimo de tecnología, cuando en realidad son usadas por su menor costo comparadas a los botones. Sin embargo, hay usos que podemos definir como “no automotores” para esas tecnologías.

Es normal en China que los matrimonios jóvenes reciban a los padres de uno de los elementos de la pareja, para vivir con ellos. Esto, junto con el o los hijos que tengan, hacen que la vida en uno de los departamentos, que pueden ser de tamaño muy reducido (entre 30 y 90 metros cuadrados, dependiendo de la ciudad o el tiempo que tienen construidos), ofrezca prácticamente nula privacidad. Y muchas veces el señor o hasta la pareja, bajan a su auto durante la noche para ver una película, una serie o el futbol. Es muy común ver esto en los estacionamientos de zonas residenciales en China.

Ahora Lincoln también está trayendo algo así a occidente. La nueva Navigator, que tiene una pantalla de 48 pulgadas que va casi de un lado a otro del parabrisas, ofrece “atmósferas” para que los ocupantes se relajen por periodos de cinco o 10 minutos, mientras esperan a alguien, por ejemplo. La temperatura del aire acondicionado y de los asientos se ajusta, al igual que la iluminación y el sonido, mientras la pantalla proyecta, por ejemplo, una cascada y los asientos masajean a los que tienen la fortuna de estar sentados en ellos. El vehículo se transforma en un spa o, como lo define Lincoln, en un “santuario”.

Si bien el primer auto en ofrecer una pantalla táctil fue un Buick Riviera de 1986, el que realmente la popularizó fue Tesla, primero con el Model S, luego con todos los demás modelos de la marca. Tesla probablemente haya sido la primera que puso en ellas todos los controles del auto, incluyendo cosas básicas como limpiadores de parabrisas o ajuste de los espejos retrovisores externos. Como Tesla se volvió sinónimo de modernidad, eficiencia y, digamos, futurismo, todo mundo quería ser como Tesla, o superarla, tanto que hoy, las pantallas se volvieron omnipresentes, pero por fortuna, esto ya no debe durar mucho.

El público hace unos años se dejó impresionar por las pantallas, pero hoy ya no tanto. La gente prefiere cada vez más los botones para realizar tareas simples como subir el volumen del sonido o ajustar la climatización. No es sólo un tema de preferencia del consumidor, también es de seguridad. Las pantallas grandes producen muchas distracciones. Subir un volumen girando una perilla, requiere por mucho menos tiempo la atención del piloto que entrando a un menú en una pantalla y picando varias veces o deslizando los dedos para lograrlo.

Un estudio patrocinado por la organización inglesa IAM RoadSmart, dedicada a educación y seguridad vial en el Reino Unido, muestra que manejar bajo influencia de alcohol, pero dentro de los límites permitidos para ello, reduce el tiempo de reacción de los pilotos en 12 por ciento. Conducir bajo los efectos de marihuana lo reducen en 21 por ciento. Mandar mensaje de texto nos hace 35% más lentos y, por increíble que parezca, usar CarPlay con las manos reduce la reacción en 57% (36% con la voz) y 53% usando Android Auto.

VW ya dijo que a partir de la siguiente generación, sus autos tendrán botón de volumen, calefacción de asientos, ventiladores e intermitentes. Mercedes-Benz, que tiene una pantalla de impresionantes 56 pulgadas, integró ChatGTP a su sistema y está incentivando a sus usuarios a interactuar con el auto por voz.

¿Las ADAS (asistencias electrónicas a la conducción, como frenado automático de emergencia, por ejemplo) no ayudan? A pesar de estar cada día más presentes en los autos, los accidentes fatales en Estados Unidos han aumentado 21% en los últimos 15 años. La revista sueca Vi Bilagäre mostró en un estudio que el auto en el que los conductores lograban hacer lo que necesitaban (sonido, calefacción, etcétera) más rápidamente era un Volvo V70 2005, plagado de botones.

Particularmente no creo que las pantallas vayan a desaparecer, al menos no pronto, pero EuroNCAP, por ejemplo, ya dijo que no tarda en calificar más bajo los autos que no ofrezcan botones físicos para funciones básicas.

Las pantallas son geniales, pero en casa o sentados en un parque. En un auto, bueno, sólo si se usa como los chinos o como la Navigator, mientras estamos estacionados.

