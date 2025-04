Aprieta, pero no ahorca

Claudia Sheinbaum y Donald Trump volvieron a conversar por teléfono la semana pasada. Quiénes despachan desde Palacio Nacional y la Casa Blanca fueron muy escuetos en lo dado a conocer a sus conciudadanos sobre los temas de la llamada. Trump dijo que “fue muy productiva”, mientras que Sheinbaum simplemente mencionó que “seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos”.

Uno se puede imaginar que el tema arancelario es uno de los asuntos prioritarios en la conversación, sin embargo, días después Trump en una entrevista con Fox News insistió en que gran parte del territorio mexicano -el 40 por ciento- es controlado por los cárteles de la droga y que el gobierno de Sheinbaum les tiene miedo. “Estamos trabajando con México. México le tiene mucho, mucho miedo a los cárteles. De hecho, creo que los cárteles controlan grandes zonas de México”. Y unas horas después, a petición del comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, general Gregory M. Guillot, el general Secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, atendió una vídeo llamada para hablar de la cooperación militar entre ambos países.

De acuerdo con lo que trascendió de manera oficial, en la llamada se destacó la amplia colaboración que ha habido en los meses recientes entre ambos países, que ha provocado una significativa reducción en los contactos - detenciones- con inmigrantes que intentan cruzar -hasta de un 97 por ciento- y las impresionantes cantidades de incautaciones y detenciones en nuestro territorio.

Es obvio que a Trump le interesa la seguridad de su frontera sur, pero también tiene especial interés en que se restablezca la tranquilidad de su vecino del sur, desde donde vienen un caudal importante de migrantes y gran parte de las drogas que envenenan a su sociedad.

Con Claudia el mandatario estadounidense no puede enemistarse y menos retarla abiertamente, sabiendo que necesita una aliada para conseguir sus objetivos migratorios y de reducción de ingreso de fentanilo, así que, aunque pegue de gritos e insultos, como aquellos de que “México vive de nosotros. Sin nosotros, no tendrían país”, sabe que nos necesita por la posición geopolítica que tenemos, por lo que puede “apretar, pero no ahorca”.

Usted, ¿qué opina?