Aprender de Viena

Viena, la capital austriaca, ha sido seleccionada como la mejor ciudad del mundo para vivir, de acuerdo con el Índice Global de Calidad de Vida de la Revista The Economist. Para muchos será una sorpresa encontrar a una vieja capital europea como la ciudad más atractiva del mundo, no para visitar, sino para vivir. ¿Qué tiene Viena que no tengan las demás?

La imagen de Viena es la de una ciudad imperial, aburrida, llena de castillos y salpicada de la cursilería de Sisi, la última gran emperatriz del imperio Astro Húngaro. Nadie piensa en ella como una ciudad atractiva para los jóvenes, mucho menos como un lugar en el que se puede no solo vivir bien sino mejor que en cualquier otra ciudad del planeta.

Pues bien, Viena es hoy una ciudad sorprendente, sobre todo si vemos la evolución que ha tenido de los años ochenta a la fecha. Aquella ciudad aburrida y señorial es ahora una realmente amable y joven. Sin perder sus características físicas y su patrimonio, que es enorme, la ciudad supo transformarse de una manera inteligente. Un ejemplo de ello es que no tiene centros comerciales, no se dejó infectar por el modelo estadounidense de grandes puntos de encuentro fuera de la ciudad, sino que apostó por convertir su Centro Histórico en el gran centro comercial de la ciudad. Es ahí a dónde van los vieneses a hacer sus compras, ahí se encuentran los jóvenes y se divierten los chavos. La otra gran apuesta fue hacer una ciudad amable, donde la presencia de la policía es sutil, casi diría invisible. Para desviar el tráfico basta un cartón con gorrita que diga no hay paso. Las plazas, particularmente en verano, son el punto de reunión de jóvenes, medianos o viejos, cada uno con su tema y su música, pero todos en la calle.

La otra sorpresa es que entre las 10 mejores ciudades de esta lista hay tres de Australia (Melbourne, Sidney y Adelaide) tres de Canadá (Calgary, Vancouver y Toronto) y dos de Japón (Osaka y Tokio). Es decir, hay países que se han esforzado claramente por tener ciudades con mejor calidad de vida. Que han renunciado al modelo tradicional de ciudades del siglo XX, donde los que mandaban eran la inversión y su majestad el automóvil, para concentrarse en hacer ciudades que atraigan talento. En las nuevas listas ya no aparecen ni Nueva York, Londres, París ni Berlín. Las grandes capitales del siglo pasado han ido perdiendo su atractivo porque no han entendido las nuevas dinámicas.

Si algo tenemos que aprender de estas nuevas ciudades, particularmente de Viena, es la capacidad para transformarse siguiendo un plan de varios años, pero sobre todo entendieron que lo más importante hoy es la escala humana, ciudades diseñadas para vivir y gozar en ellas y no solo para trabajar, consumir y dormir.

