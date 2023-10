Andrés, lo que empieza termina

Ya estamos en cuenta regresiva para el 1 de octubre de 2024, que ya no estarás en el poder, eso es lo que esperamos, pues nos has repetido muchas veces que te retirarás de la política y te irás a tu rancho en Chiapas a escribir un libro, por lo que no volverás a participar en ninguna actividad política. ¿Cumplirás tu palabra? Pues ya vimos que durante tu mandato no cumpliste tu palabra en muchísimos temas, pues como decías una cosa, decías otra.

También nos dices que antes de tu retiro trabajarás horas extras para cumplir varias promesas que tienes todavía pendientes. Vemos que quedan más de 200 mañaneras. Esperemos que no intervengas en el proceso electoral que se aproxima, pero eso para ti es imposible, pues si has sido candidato durante todo tu periodo, ahora en tiempo de elecciones por supuesto que estarás en campaña, ya que dejaste en claro que trabajarás con el fin de que Morena no solo retenga la Presidencia de la República sino que también consiga la mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores.

La Ley Electoral nos dice que debes respetar y cumplir la ley, respetando la veda, suspender la entrega de apoyos federales, limitar tus giras con actos masivos, sobre todo en las entidades donde se tendrán elecciones para gobernadores. Debes respetar el ser Presidente de todos los mexicanos y no intervenir en las elecciones, pero tú siempre has actuado más como Presidente de tu partido que como Presidente de México.

Ya tienes programados varios actos antes de las elecciones para el 2024, que utilizarás para promover a tu candidata, como son la inauguración del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el despegue de la línea aérea ahora militar, “Mexicana de Aviación”, entre otros actos como un nuevo censo de desaparecidos, el cual será difícil de maquillar, pues tienes el sexenio más violento que ha tenido México. Otra cosa que tienes ya planeada es aumentar en un 25% la pensión de los adultos mayores, así como operar a pleno el IMSS Bienestar, todo esto, por supuesto, para sumar votos para tu partido.

Acabamos de pasar el aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapa, recuerda que prometiste durante tu campaña y durante todo tu mandato que llegarías a la verdad y justicia del caso, lo cual vemos que sigue más enredado, ya que los culpados en un principio ahora son testigos protegidos, no obstante ser delincuentes y por supuesto culpando a los que en el pasado buscaban la justicia, como fue el Procurador.

Buscaste que tu sexenio se destacara por las políticas y programas diseñados según tú para ayudar a los más pobres, pero vemos que hoy solo tienen lo que reciben del Banco del Bienestar, y por supuesto no les alcanza para comprar las medicinas que requieren después de haber quitado programas médicos, no obstante prometiste que tendríamos un sistema de salud no igual al de Dinamarca sino mejor; de la violencia en el país mejor ni hablamos, pues ya se nos está volviendo habitual enterarnos de tantos homicidios, desaparecidos y por supuesto delitos del orden común, que no has podido disminuir ni con todo tu Ejército y Guardia Nacional que tienes en las calles, sin recordar que prometiste que volverías a los militares a sus cuarteles.

Al inicio de tu sexenio prometiste acabar con la corrupción y que actuarías contra ella de manera implacable, pero no es lo que hemos visto, sobre todo en el caso de Segalmex, que es el desfalco más grande que ha existido en nuestro país.

Después de todo lo anterior, ¿de verdad crees que mereces aprobación? Lo que sí es seguro es que pasarás a la historia como el Presidente que prometió el cambio y no lo logró, ojalá abramos los ojos para que en las próximas elecciones podamos escoger al Presidente mejor capacitado, pues ya necesitamos volver a poner a nuestro amado país en el lugar que se merece.