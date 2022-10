Andrés el justo y bueno, ¿a quién defenderás y a quién le echarás culpas?

Primero que nada, sigues minimizando el hackeo sufrido a las Fuerzas Armadas por los llamados “Guacamayas”, sin darte cuenta de lo peligroso que es la información sustraída, sobre todo lo referente a la seguridad del país, pero sigues con tu “no pasa nada”.

Lo primero que debes hacer es darle su lugar al Ejército, ya que es una institución de lo más noble que tenemos y por la que todos los mexicanos tenemos un gran respeto, el cual tú se lo has quitado y has dado pie a la sociedad para tratar de ponernos en su contra, aplaudiendo que el secretario de la Defensa haya desairado a la Cámara de Diputados que sólo querían ver a qué se debió el hackeo y si podían ayudar en algo, si había sido por falta de presupuesto para remediar la situación, pero se sintió ofendido, según él recibió una carta faltándole al respeto, pero después de dicha carta no se ve esa falta de respeto, sino al contrario, llamando la atención que el secretario no iría a la Cámara de Diputados sino que los diputados serían recibidos en las instalaciones de la Sedena, lo cual se ve como una falta de respeto a los legisladores.

Después cuando han querido cuestionar al secretario por medio de una periodista de verdad y no los patiños de tus mañaneras, saliste en su defensa y no dejaste que contestara, lo cual vemos como falta de respeto de tu parte, pues el general es una gente muy capaz e inteligente para poder haber sorteado las preguntas de los reporteros.

Recuerda que cada día te queda menos en tu cargo de Presidente, pero aunque quieras tener un Maximato, estamos seguros que no se te dará, pues nunca el sucesor ha respetado a su antecesor, ni se han dejado manipular, pues cuando sienten que ya tienen todo el poder, se crecen y sienten que ya no necesitan de nadie, como ha sido tu caso, así que el que te suceda en el cargo necesitará del respeto de nuestras Fuerzas Armadas, las cuales deberías de fortalecer y no minimizar, recuerda que muerto el rey viva el rey.

Ahora también tienes a tu corcholata de Adán Augusto López creciendo, pues vemos que ya está dejando atrás a Marcelo y acercándose a Claudia, estando el secretario cada día más lejos de desempeñarse como secretario de Gobernación, y todo por estar en el candelero, sólo hace campaña para el 2024 dándose a conocer por todo México, como vemos en sus visitas a los gobernadores para que acepten la dependencia de la Guardia Nacional del Ejército, insultando a gobernadores como al de Nuevo León, al cual le dijo hipócrita, egoísta e incapaz y todo por no respaldar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y diciendo que los del Centro y Sur son más inteligentes que los del Norte por eso trabajan menos.

Eso sólo demuestra con los insultos a gobernadores y sin aceptar los números duros de la delincuencia en los Estados, sino moviendo éstos a su conveniencia ya que si presentara los datos reales, se vería que los Estados con más delincuencia por supuesto son los de Morena y no los que ha exhibido como Jalisco, Nuevo León y Guanajuato; vemos en Adán Augusto una falta total de oficio político, todo por quererte emular Andrés y también quiere construirse un personaje como el tuyo, con tu actitud de soberbia, de falsa humildad, de superioridad y sobre todo autoritario, creyéndote mesías.

Andrés, volvemos a todas tus acusaciones de corrupción por las que desapareciste fideicomisos, cancelaste proyectos, guarderías, planes de salud, etc., pero como siempre sólo acusas, pero jamás has demostrado esa corrupción y crees que debemos de creer todo lo que dices por ser el Presidente.

Cuando la historia te juzgue y se vea que la violencia e inseguridad estuvo desbordada y el número de muertos rebasó por mucho al de tus antecesores, ¿a quién le echarás la culpa?, ¿será acaso al Ejército al que le has dado todas las prerrogativas y dirás que te fallaron? Sólo recuerda que nuestro Ejército tiene el respeto de todos los mexicanos y que es una institución que ha sobrevivido al paso de los años, lo cual dudo que tú puedas hacerlo. Pasarás a la historia como lo que eres, el peor Presidente de México.