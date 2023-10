Andrés, ahora vas contra el Aeropuerto de la Ciudad de México

Quieres generar tráfico aéreo en tu Aeropuerto Felipe Ángeles, pero no te han resultado tus medidas, ya que el año pasado se tuvo una reducción en la frecuencia de los vuelos comerciales del AICM de 62 a 53 por hora; no obstante, el servicio de navegación en el espacio aéreo mexicano desde 2013 dijo que podía funcionar adecuadamente con 61 operaciones por hora.

López, no te das cuenta del daño que le estás causando a nuestro país al ponerlo en una situación desfavorable a nivel internacional, ya que esto generará una gran cantidad de cancelaciones de vuelos y afectará gravemente las conexiones. Además, se verá reducida la gran derrama económica y los empleos que genera este sector tan importante para México, disminuyendo la cantidad de personas que vienen a nuestro país por turismo o por negocio y que utilizan el aeropuerto más importante de América Latina.

Sin entender cómo funciona la aviación comercial y sin consultar con las aerolíneas ni con nadie de la industria aérea, tomaste, Andrés, la decisión de que desde el 29 de octubre se reducirá temporalmente de 52 a 43 el número de operaciones en el AICM, aunque parece que por presión de las aerolíneas lo cambias al 6 de enero. Qué bueno, pues así no se perderá una gran cantidad de viajes que ya estaban programados. ¿Qué quieres decir con ‘temporal’? ¿Que se volverán a tener más operaciones en el futuro? Debes entender que no es la capacidad de operaciones por hora lo que afecta la seguridad del aeropuerto, sino el deterioro en que se encuentran sus instalaciones y la antigüedad de su infraestructura. En realidad, es una vergüenza el estado en que se encuentra el AICM por falta de mantenimiento, ya que este aeropuerto genera los recursos suficientes requeridos para tenerlo en las mejores condiciones, pero vemos que los recursos no se destinan a lo que debería ser.

La Agencia Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, dice que no puede aceptar ninguna decisión unilateral y descoordinada que obstaculice las conexiones del país y las internacionales, diciendo que esas decisiones se deben de tomar en conjunto con los afectados y con el máximo rigor técnico y operativo.

En febrero de 2023 salió tu decreto de cerrar las operaciones de carga del AICM y que en adelante toda la carga se tendría que mover por el Aeropuerto Felipe Ángeles, pero ni con eso está funcionando tu aeropuerto y sigues mencionando que cancelaste el Aeropuerto de Texcoco, para actuar con responsabilidad. ¿Que no te das cuenta de que el Aeropuerto de Texcoco ya estaría terminado y sería uno de los mejores del mundo? Pero tus caprichos te están cegando.

El propósito real de la disminución de operaciones de 52 a 43 por hora del AICM es generar más tráfico al Aeropuerto Felipe Ángeles, el que se suponía debía ayudar a disminuir la saturación del AICM, cosa que no ocurrió porque, aunque insistas en que es un aeropuerto de los mejores del mundo, el público no quiere viajar por él porque es muy difícil su llegada. Ya nos presumiste por medio de un video un tren que llegaría al Aeropuerto, lo cual se demostró que dicho video fue una simulación y a la fecha no existe el mencionado tren; otro de los problemas son las conexiones aéreas, pero al forzar a las aerolíneas a volar desde y hacia el Felipe Ángeles, subirán los precios ya que dificultarían las conexiones, lo que será un golpe fatal para el turismo. Andrés, entiende que por decreto no le darás más tráfico a tu aeropuerto.

Todo este asunto de los aeropuertos se debe a tu ocurrencia de construir un aeropuerto mal planeado y cancelar y destruir el aeropuerto de Texcoco que nos hubiera puesto en un nivel de primer mundo, que es el que merecemos.