Andrés Manuel, todavía es tiempo de reflexionar

Quiero referirme principalmente a la posibilidad de que cambies de opinión y se realice el Aeropuerto de Texcoco. Los expertos en aeronáutica han dicho que Santa Lucía no es una buena opción, las instituciones internacionales de aeronáutica han dicho lo mismo, también las aerolíneas que se negaron a utilizar el Aeropuerto de Santa Lucía. Tú eres muy inteligente Andrés Manuel, pero a veces un poco terco y necio; reflexiona y encuentra el procedimiento para que se realice el Aeropuerto de Texcoco, que traería a México grandes beneficios, sobre todo, en turismo.

A veces tus pláticas tempraneras y tus declaraciones sobre diferentes temas son desconcertantes. La cancelación del Aeropuerto de Texcoco es un gran error que sería una lacra para tu sexenio. Además, recuerda que en Santa Lucía tendrías que derrumbar 900 construcciones entre casas habitación, escuelas, clínicas, hospitales, todo eso para construir las dos pistas que han propuesto.

Sin embargo, quiero mencionar los aciertos que has tenido como el combate al huachicol, aunque extrañamente no se haya detenido a las principales cabezas de esa ilegalidad; la Guardia Nacional es un gran acierto que apoyó unánimemente el Congreso de la Unión; también entre tus aciertos has logrado hacer un pacto con la iniciativa privada para trabajar juntos e impulsar el crecimiento de México.

Uno de los puntos que hay que reflexionar es la cancelación de subastas eléctricas, la cancelación que hiciste del apoyo a las guarderías y estancias infantiles, eso no se entiende, sólo desconcierta; otra acción inmóvil fue no hacer nada ante los bloqueos de las vías férreas que son propiedad federal y es un delito grave.

Algo que no se comprende es cómo respaldas en nombre de México dándole oxígeno a Maduro, que es un dictador delincuente que tiene muerto de hambre a su pueblo; otro acto que no se entiende es el apoyar a nuevos caciques sindicales como Pedro Haces y Napo; tampoco es favorable que viajes en vuelos comerciales, aguantando los retrasos de los vuelos que generalmente suceden, recuerda que tu tiempo vale mucho y eres el Presidente de México.

Un procedimiento que hiciste, que tiene la duda nacional, es la creación de los superdelegados y además el estilo de tus giras, en algunos casos en confrontación con los gobernadores, quienes fueron abucheados y humillados en las reuniones populares organizadas por la presidencia, eso tienes que reformarlo en beneficio de los estados. Dentro de tus aciertos está el admirable e intenso ritmo de trabajo que llevas.

Pero vuelvo a repetir que aún hay tiempo para reflexionar Andrés Manuel, definir y cambiar la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y diseñar un procedimiento adecuado apoyado por la iniciativa privada.

Un último comentario Andrés Manuel: no tienes por qué firmar, como lo anunciaste, que no vas a tratar de reelegirte; solamente obedece la Constitución.