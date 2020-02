Andrés Manuel, eres increíble

Realmente es admirable el poder de convocatoria que tienes, ahora lograste convencer a un grupo de empresarios y cambiarles tamales por millones. Se supone que las normas de la Lotería Nacional permiten que solamente se rife dinero, que está prohibido rifar algún otro tipo de cosas, pero como tú haces lo que te pega tu regalada gana en todo México, has de haber cambiado la norma y pusiste a la Lotería Nacional a manejar este procedimiento, mientras tanto tú, feliz, hasta te diviertes y los 75 empresarios se comprometieron a entregar al Gobierno mil 500 MDP que equivalen a tres millones de boletos de la Lotería Nacional.

Alrededor de 200 empresarios asistieron a la cena en la que no pensaban que iban a recibir tamales y comprometerse a entregar MDP.

Según Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, esto puede ser una extorsión ya que a todos los tienes en lista y van a resaltar los que fueron y no dieron y los que no asistieron por diferentes razones, pero que según tú, Andrés López, se comprometieron a comprar cachitos, pero los que asistieron y no firmaron el papel que les entregaron con su nombre en su lugar en la mesa para que se comprometieran a la rifa van a estar en la lista negra, unos porque se comieron los tamales y no se comprometieron y otros, porque no asistieron y hubo control absoluto, según lo mencionaste tú, que los inversionistas marcaron el monto en secreto y luego colocaron la papeleta en una ánfora y tú, Andrés Manuel, todavía esperas, según lo expresaste, la posibilidad de que la participación de los empresarios sea mayor.

Luego dijiste con una gran sonrisa en la boca: “El hecho de que ellos ayuden en esto, se los agradecemos mucho porque no es obligatorio, es voluntario. Les insistí que nadie fuera a sentirse mal si no participa o no estaba de acuerdo” y que todo el dinero que se iba a recolectar iba a ser dos mil 500 millones para equipamiento de hospitales, $100 millones para comisiones, impuestos y apoyo a billeteros y los $400 millones restantes, para mantenimiento del avión al que nunca te quisiste subir.

Vamos a ver qué están pensando los empresarios que tienen la opción de sacarse el valor del avión en la rifa o simplemente se sienten satisfechos de haberse comprometido con millones de pesos por unos cuantos tamales y una, dizque, buena causa.

Pero, vuelvo a repetir, Andrés Manuel, que eres increíble y admirable en tu capacidad de convocatoria y la realización de tus ocurrencias de desaparecer instituciones y aparecer nuevos sistemas a tu gusto y capricho.

Recuerda que existe una ley que, por supuesto, tú la cambias a la hora que quieras o ya la cambiaste, que prohíbe a cualquier funcionario pedir donaciones; aunque tú negaste que este pase de charola pueda romper la Ley General de Responsabilidades Administrativas que prohíbe a los funcionarios solicitar dádivas a cambio de beneficio, pero como te dije, tú haces lo que te pega tu regalada gana en todo México.