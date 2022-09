Andrés López, ya sabemos que no eres igual que los anteriores. En tus spots para promover tu Cuarto Informe empiezas diciendo que no eres igual y enseguida te lanzas con un montón de mentiras, que no puedo creer que alguien todavía piense que es verdad, por supuesto vemos cómo manipulas todo, cifras y hechos, pero como siempre lo has dicho, tienes otros datos que son tus datos.

Lo bueno es que ya entras en tu etapa final, pues ya quedan menos de dos años para que te vayas a tu rancho… y estamos viendo ya la guerra de poderes en tu partido que es lo que dará la puntilla a tu Cuarta Transformación. Has de sentir frustración al ver que se desintegrará tu partido, que no se pone ya de acuerdo ni para elegir a sus representantes, pero la culpa la tienes tú por tener a tus ‘corcholatas’ en una carrera hacia el poder, metiéndose zancadilla entre ellos.

Acabamos de ver lo del Senado, que no fueron los secretarios a dar su apoyo y que el Senador Monreal puso a su candidato y aunque hasta la tercera votación fue ratificado, fue un triunfo para Monreal.

Recuerda Andresito que siempre ha sido, pues está en la naturaleza humana, que el que llega al poder se cree invencible y por supuesto no respeta a su antecesor, así que ve tomando providencias como vemos que Peña Nieto tomó las suyas y te tiene contenido, pues si por ti fuera ya lo hubieras exhibido y fueras contra él, así que si piensas que tu sucesor te seguirá el juego estás equivocado pues él tendrá su propio juego.

Ya enviaste a la Guardia Nacional a depender de la Secretaría de la Defensa, mañosamente como todo lo que haces, pues si te atienes a lo legal primero se tendría que hacer un cambio a la Constitución y no en la forma en que pretendes realizarla; lo bueno es que ya los partidos de oposición dijeron que las reformas a la Constitución, que tú juraste respetar y hacer respetar, no pasarán como ya lo vimos con tu famosa Reforma Eléctrica y ahora quieres la Reforma Electoral, pero para la suerte de México, tenemos ya un Instituto Electoral fuerte y consolidado, al cual no respetas y nunca tomaste en cuenta que gracias a que hizo respetar las elecciones tú estás en la Presidencia.

Andrés López, vemos que el nivel de aprobación que tienes cada día es más bajo, pues el pueblo sabio como tanto has pregonado, se está dando cuenta de lo mal manejado que has enfrentado todo tu período, tratando de imponer tu voluntad, pues ni siquiera tomas en cuenta a tus títeres que tienes de acompañantes en tu Cuarta Transformación que sólo mueven la cabeza como tú les digas.

Por supuesto porque tienes de momento el poder, este último mes sólo has tenido los actos de violencia en cuatro Estados que nos dejaron en sólo cuatro días 300 muertos; el caso Ayotzinapa, que quieres encontrar culpables a lo mejor de no haber manejado bien el asunto en su momento pero que ellos no fueron los causantes de esa matanza, el mal manejo del rescate de los mineros y tu terquedad de sostener en su puesto a gente incompetente, en tu estrategia de “abrazos no balazos”, ya el 65% de la población considera que debe de cambiarse, ya que claramente se ve que no te ha funcionado, pero recuerda Andrés como ya te dije, cada vez te queda menos tiempo.

Por lo que se ve, ya quieres dar pasos de ahogado con la creación del IMSS del Bienestar y poder, según tú, dar a treinta millones de personas servicio médico, el cual acuérdate tenían con el Seguro Popular el cual como no fue iniciativa tuya lo desapareciste, pero no te das cuenta que el IMSS está totalmente rebasado como está actualmente, ¿y si le adicionas a treinta millones más cómo quedará?

Recuerda que no tenemos ni medicinas no obstante que nos prometiste que tendríamos un servicio médico como el de Dinamarca, o sea de los mejores del mundo, pero mientras quieras seguir imponiendo tus desastrosos deseos y frustraciones con las que has venido arrastrando toda tu vida nunca lo lograrás.

Siempre estás contra las administraciones anteriores, pero recuerda que a ellos les debemos el gran país que tenemos y que tú quieres dejar como Venezuela, un país con sus instituciones, infraestructura y servicios a los que quieres acabar sólo por tu frustración de que no fuiste el que las creó.

Lo bueno es que nos quedan solamente dos años de aguantarte.