Andrés López, naciste tramposo 

Como dijo mi amigo, respetable y gran periodista, experimentado y certero en sus comentarios, Armando Gutiérrez Aguirre ‘Catón’, quien comentó que cuando hablas no piensas. Vergonzosamente aceptaste que tuviste y estabas teniendo injerencia e intromisión tramposamente en las elecciones de Nuevo León.

Es muy clara tu intención de lograr la mayoría absoluta en el Congreso para poder reformar la Constitución a tu gusto y lograr tu anhelo de consolidar tu dictadura y hacer con México lo que te pegue la gana.

Actualmente tus colaboradores y todos los miembros de tu Gabinete están sin que los tomes en cuenta y los respetables mexicanos que te siguieron creyendo en ti, como es el caso de Poncho Romo, que te siguió y apoyó fuertemente en toda tu campaña y al salir electo Presidente de la República lo nombraste Jefe de tu Gabinete, pero al poco tiempo se dio cuenta, lo vivió que no hacías caso de nada ni de nadie y decidió renunciar y uno de sus comentarios fue: cómo se puede hablar de economía con alguien que no tiene la menor idea del tema, ni hace caso, ni ha tenido ninguna experiencia en el área económica; por eso respetablemente he decidido separarme del Gobierno, que no es de ninguna manera lo que yo pensaba que podría ser. Poncho Romo es y ha sido un extraordinario empresario, deportista y ejemplar ciudadano.

Ahora tú Andrés López, estás vergonzosamente rompiendo la ley, aceptando tu intromisión electoral.

Es muy clara la indebida forma como actúas, ya que estás utilizando ilegalmente los bienes y servicios que tienes a tu disposición y lo haces apoyando al partido que representas.

La intromisión que has tenido en las elecciones llegó hasta la Fiscalía General de la República, ya que te acusaron de peculado al usar tus conferencias mañaneras con claros fines electorales. Te llegó la primera denuncia penal, que se suma a las quejas que analiza el INE y el órgano electoral del Estado de Nuevo León contra ti Andrés López, por intromisión en la contienda electoral, ya que usas recursos materiales y humanos que son pagados con los 17 millones de pesos que tiene asignada la oficina de la Presidencia, además del presupuesto del Centro de Producción de Programas Informativos “Especiales” que maneja Gobernación.

También actúas en perjuicio de los candidatos de los partidos políticos de oposición, en una clara intervención e intromisión directa en los procesos electorales, eso relata en la denuncia penal. Hubo declaraciones graves como la del presidente del PRD, que dice que eres un “delincuente electoral confeso”, ya que reconociste que intervienes en las elecciones.

Oye Andrés López, como mexicano yo te sugiero, te pido que endereces el rumbo y pienses en México como patria, como país, no como algo de lo que tú puedes disponer como si fuera tuyo y las acusaciones dicen que quieres tener la mayoría absoluta para cambiar la Constitución a tu gusto para tu beneficio.