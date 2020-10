Analogía del zapato

Entrando a una zapatería volteas a tu derecha y ves a una madre comprando el calzado perfecto a su hijo pequeño. Te pones a pensar: el zapato cumplirá su propósito a corto plazo, siendo esto que el infante no se ensucie los pies y no se resfríe. El pequeño zapato se encargará de cumplir su función pero sabes que tiene una fecha de caducidad. Sin importar la cantidad de veces que se le dé mantenimiento al zapato o si se encuentra en buen estado, el infante crecerá y sus necesidades no serán las mismas. Esto significa que por más que intente, el zapato no le quedará al susodicho. Lo mismo pasa con nuestro país.

Tomemos el ejemplo de nuestra extensa constitución. La misma continúa con el esqueleto de hace más de 100 años y hasta febrero de dos mil veinte ha sido reformada 741 veces. Lo anterior significa que aunque el zapato se moldea con regularidad desde el Poder Legislativo, las bases atienden a otra época. Hay quienes consideran que mientras más leyes tiene un país es más susceptible de caer en la corrupción. Esto se debe a que al existir más leyes, hay a su vez más formas de romperlas. Lo anterior, aunado a la situación económica sin precedentes que nos aterra a nivel global derivado del COVID-19 es una fórmula que tenemos que analizar para darle una solución a la corrupción.

Desde mi punto de vista, existe una única solución entre el mediano y largo plazo para mitigar los anteriores problemas: enaltecer la participación ciudadana por medio de educación de calidad. Un gobierno puede llegar a ser tan corrupto como sus ciudadanos se lo permitan. Es por esto que la ciudadanía es la que mitigará los problemas por medio del discernimiento entre lo que quieren y no dentro de su país. El respeto a las normas y a la consolidación de un verdadero estado de derecho basado en honradez partiendo de los ciudadanos generará a su vez reciprocidad por parte del gobierno. Esto es, el primer paso para transicionar a un zapato más adecuado es tener ciudadanos activos que denuncien irregularidades y hagan valer sus derechos humanos.

La crítica no solo se dirige al marco jurídico, sino a la mentalidad colectiva de los ciudadanos. No podemos esperar florecer en un ambiente de adversidad mientras nuestra responsabilidad y acciones no vayan de la mano con las necesidades de nuestro país. En lugar de seguir moldeando el zapato que alguna vez necesitamos, pensemos en formas de eficientar el sector público atendiendo al funcionamiento social y trabajemos hacia un zapato a la medida de lo que merecemos. De esta manera, al exigir tanto a la ciudadanía como al gobierno se generará equilibrio y progreso.