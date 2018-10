La magistrada Olga Sánchez Cordero, nominada como secretaria de Gobernación en el nuevo gabinete presidencial, aclara lo que el Presidente electo quiso decir con la “amnistía” y dice: “la mano tiene que ser fuerte, decidida, con temple, pero también tiene que ser suave”. Tiene claro que el principal clamor de la gente es la justicia vista desde el punto de la procuración y la impartición. Deberá compaginarse el clamor de justicia con la propuesta de perdón de AMLO. Al respecto, aclara que el perdón se vislumbra dentro de una filosofía política, ética y social, no desde el punto de vista estrictamente jurídico.

En cuanto a la forma en que se puede llevar a cabo esta dualidad de principios, ya habló con los procuradores para cumplir ese clamor y dejó de manera clara que no detendrá ninguna investigación en curso y que va a respetar a los procuradores y fiscales y si hay denuncias o algún tipo de proceso no los va a detener, no habrá intromisión. Las procuradurías se utilizaban como instrumentos para perseguir adversarios políticos, eso no se va a hacer, la amnistía elimina la posibilidad de actuar contra cualquier funcionario del Gobierno saliente, a menos que la denuncia se haya interpuesto antes del 30 de noviembre y entre el cambio de Gobierno.

Próximamente la secretaria de Gobernación nominada por AMLO, Olga Sánchez Cordero dará a conocer una lista de personas que podrían recibir amnistía. Existe la posibilidad de que también se aclare qué tipo de delitos cometidos no merecen la amnistía y en ellos queden tipificados todos los que tengan muy ofendida a la sociedad, tanto por el monto de los desfalcos como por el cinismo con que lo enfrentan. En este tema tan delicado se puede especular que la amnistía se limite a las persona que están en prisión por delitos tales como actos vandálicos y daños en propiedad ajena y no a quienes cometieron delitos y no han sido acusados o sus expedientes estén en proceso de integración y no se haya dictado aún orden de aprehensión, como es el caso de varios ex gobernadores.

Por otra parte, la Ley de Amnistía que está en estudio por el equipo de AMLO también podría referirse al crimen organizado y usarse como una estrategia de pacificación en el país. Hasta entonces no se despejarán las dudas sobre su alcance. Este sí sería un buen tema para consulta popular.

En los foros de pacificación convocados por AMLO, los familiares de víctimas de la violencia rechazaron otorgar el perdón cuando no se sabe qué sucedió; tampoco hay castigo para los responsables. “Sin justicia no hay perdón”, “ni perdón ni olvido” fue el clamor de los familiares de las víctimas de Chihuahua. López Obrador respondió que olvido no, perdón sí.

En resumen, lo que AMLO quiso decir es que respetará las denuncias en proceso, pero no va a iniciar ninguna acción acusatoria contra los delitos cometidos por el Gobierno saliente a quienes les aplicará la amnistía. Esto quiere decir que quedarán impunes: la estafa maestra; los saqueos que hicieron los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, y Coahuila; también quedarán impunes los sobornos de Odebrecht, que en otros países nos han puesto el ejemplo de cómo castigaron ese delito.