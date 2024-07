“Amigos” (?) y mentirosos

Ahora resulta que López Obrador y Trump son “amigos”. El jueves pasado al iniciar su discurso de aceptación como candidato del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos, el “resucitado” expresidente después de decir “Muchas gracias, muchas, muchas gracias” y agradecer a los músicos e interprete la canción con la que lo recibieron en el escenario, su primera palabra que dijo fue “Friends… -Amigos… -”. Extraño que Trump use esa palabra para dirigirse a la audiencia, aunque comprensible, porque era su primer encuentro con la gente después del atentado contra su vida y era obvio que estaba sensible y aparentemente así lo manifestaba. Pero no pasaron ni ocho horas cuando la misma palabra y sobre el mismo personaje se escuchó en Palacio Nacional en la Ciudad de México. El inquilino en su verborrea matutina, dijo que le enviará una carta para “aclararle” algunos detalles sobre el tema migratorio y la relación comercial de América del Norte.

López Obrador lo dijo de esta manera: “Aprovecho para abrir un paréntesis porque le voy a enviar una carta A MI AMIGO (?) Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá”. Como quien dice, nuestro presidente -que definitivamente no es su “amigo”- le va a enviar sus “otros datos” para aclararle a Trump el fanfarroneo que el expresidente volvió a repetir en su discurso de aceptación sobre terminar de construir el muro, cerrar la frontera, hacer redadas masivas y aplicar medidas para que “México no tome ventaja -comercialmente- de Estados Unidos”.

Lo de López Obrador es solo otro distractor cuando estamos en medio del torbellino con la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo, porque Trump es apenas -aunque sí con muchas posibilidades- un candidato y en lo que dijo el día anterior es la misma cantaleta desde hace 8 años. De acuerdo con la cadena de noticias CNN, el exmandatario en su discurso de aceptación hizo 20 afirmaciones falsas; el Washington Post contabilizó 14 mentiras y otros medios señalaron que fueron 26 las imprecisiones que tuvo. Y en este aspecto, AMLO y Trump “cojean del mismo pie”, aunque el inquilino de Palacio le lleva ventaja. De acuerdo con SPIN Taller de Comunicación Política, en las mañaneras de los primeros cuatro años de López Obrador dijo 101 mil 155 mentiras, el triple de las que el Washington Post le contabilizó a Trump en su administración.

Así que, podemos asegurar que aquello de “amigos”, uno -Trump- lo dijo por lo perceptible que estaba ante la experiencia vivida, mientras que el otro -AMLO- lo soltó para alardear, pero es obvio distan mucho de ser amigos y son apenas conocidos entre ellos. En lo que sí son “dos gotas de agua” es en lo mentirosos que son cuando hablan de fanfarronerías y sus “otros datos”.

¿Usted, qué opina?