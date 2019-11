Alto a la violencia en el beisbol

No puede dejarse de exigir una reacción importante tanto de la directiva del club de béisbol Tomateros de Culiacán como de la propia Liga Mexicana del Pacífico, así como algún posicionamiento tanto formal como ejemplar de los diversos equipos que conforman el circuito, en relación con lo ocurrido en el estadio de la capital sinaloense en el juego en el que el llamado “Chango-Ote”, -una de las mascotas o personajes disfrazados que hacen de animadores en dicho coloso deportivo-, agredió con un pastelazo estampado en forma por demás violenta en el rostro de una joven mujer, quien estando sosteniendo en brazos a un pequeño fue objeto de tal agresión en el marco de un festejo por su cumpleaños que el estadio celebraba con algún tipo de fanfarria alegórica y la entrega de ese pastel con el que el personaje de marras prácticamente la atacó.

En el video relativo a este suceso se advierte la sorpresa de la joven que tras el impacto en su rostro se abalanza de inmediato sobre el tipo disfrazado de chango y se hace evidente el disgusto de la dama por lo ocurrido.

No obstante que momentos después surgió un video en el que la botarga de chango señala que no se siente avergonzado, en razón de que sólo atendió lo solicitado por la pareja sentimental de la joven señora, no deja de ser algo que deba ser consentido en un estadio de beisbol, siendo el rey de los deportes un espectáculo familiar y que debe estar ajeno a las situaciones violentas como lo fue ese suceso.

Lo anterior va en relación a la forma en que se ha venido desatando la violencia en la sociedad especialmente contra el género femenino, por lo tanto sin menoscabo de la justificación que hace la mascota, y que luego en un video la muchacha a la que le fue impactado el pastel, señale que todo era parte de algún tipo de juego, lo cierto es que no debe de tolerarse el uso y el abuso de la violencia en un espectáculo familiar como lo es el beisbol.

Hay que recordar lo ocurrido anteriormente en Ciudad Obregón donde se generó un conato de bronca en las tribunas y a partir de ello solamente hubo una ligera llamada de atención por parte de la directiva de la Liga, creo que si todo se integra en un solo tópico con la relación que se pueda generar en estos sucesos queda claro que debe de volverse a buscar que el béisbol sea en base a un sano esparcimiento.

El estadio de los Tomateros de Culiacán también ha sido escenario de violencia, sin dejar de señalar que es la propia directiva del conjunto culichi la que a través del equipo de sonido del estadio y usando las pantallas con que se cuenta en el establecimiento han hecho apología de la violencia y azuzan a la fanaticada a ofender a quienes portan indumentaria en apoyo a equipos que compiten con el conjunto local y esto ya se ha señalado debe alejarse de los estadios de béisbol.

Ello implica de igual forma no dejar de lado el señalamiento a algunas actitudes que en otros estadios -y del que no escapa el de Charros de Jalisco- se han suscitado por algunas mascotas o botargas que en ocasiones abusan de comportamientos grotescos que muchas veces rayan en la vulgaridad casi extrema a fin de lograr el aplauso fácil de un sector de la afición incurriendo también muchas veces en el bullying a los asistentes, lo que desde ningún punto de vista debe ser permitido cuando muchos de los aficionados son menores de edad, sin dejar de reconocer qué hay muchas actividades de esparcimiento que son muy apropiadas para divertir a la niñez y además fomentar cultura beisbolera.

La violencia genera violencia y no es algo que estemos deseosos de ver en el deporte rey. Creo que todo debe estar dentro de un equilibrio, todo puede hacerse dentro de un balance, buscar entretenimiento, buscar diversión, buscar atracción, pero sin dejar de lado el espíritu del sano esparcimiento familiar y el disfrute de nuestro deporte favorito como debe ser. Tenemos que poner un alto a la violencia y es mejor empezar desde ahora.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1