Alta traición tricolor

Hugo “El Tiburón” Contreras, coordinador de los priistas en el Congreso de Jalisco, se armó de valor y acusó de traidor al ahora emecista Héctor Pizano.

Nada más los parroquianos de esta H. Cantina se preguntan si, ahora que quebró la agencia de colocaciones del PRI, lo de “traidor” es porque Pizano renunció a sus valores tricolores… o porque se fue antes que Contreras y no se lo llevó con él.

***

Los parroquianos de esta H. Cantina encontraron una explicación plausible a la fallida apuesta del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña por presidir el PAN Jalisco.

No reunió las dos mil 462 firmas necesarias porque, ya acéptenlo, los panistas ya no suman ese número en el Estado y al parecer el ex góber no se animó a usar los métodos “alternativos” de recolección de rúbricas del norteño Jaime Rodríguez “El Bronco”.

***

Hay temas en la agenda pública, de chile, mole, pozole y otros que a mejor nombre bautizaremos como las amlimatías de Andrés Manuel López Obrador. Chútense esta última: ¿cómo vamos a rebautizar al nuevo TLCAN?

El tabasqueño, poseído por el espíritu de Consulta Mitofsky, lanzó en redes la encuesta para preguntar cómo debemos llamar al nuevo tratado comercial: TEUMECA o T-MEC.

A ver, parroquianos y parroquianas, chichimecas y mexicas, a sufragar.

Caray, no se nos ocurre otro tema más toral en estos momentos. La columna vertebral del próximo sexenio, su sostén, su corpiño y su chon, van en este entuerto a resolver.

Los foros por la paz cancelados, los maestros agarrándose a sillazos en plena consulta de la reforma educativa, el aeropuerto de 13 mil millones de dólares que quiere mandar a “volar” y otros temas pueden esperar. Los asuntos espinosos primero.

Puras puntadas sin anestesia. Y el sexenio todavía no comienza.