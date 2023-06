Allá, la ley si es la ley

El 18 de agosto de 2016 -93 días antes de la elección presidencial de Estados Unidos del 8 de noviembre- en aquel entonces el candidato Donald Trump prometía un manejo apropiado de la información clasificada: “En mi administración, voy a hacer cumplir todas las leyes relativas a la protección de información clasificada. Nadie estará por encima de la ley” -¿porque me suena familiar esta frase?-. Casi un mes después -6 de septiembre- insistió en el tema al señalar, “No podemos tener a alguien en la Oficina Oval que no entienda el significado de la palabra confidencial o clasificado”. Y ya como presidente -en julio de 2018- establece que “cualquier acceso otorgado a los secretos de nuestra nación debe ser en beneficio de los intereses nacionales, no personales. Como jefe del poder ejecutivo y Comandante en Jefe, tengo la responsabilidad constitucional única de proteger la información clasificada de la nación, incluso controlando el acceso a ella”. Y casi siete años después de aquella promesa -8 de junio de 2023-, el expresidente se enfrenta a 37 cargos federales por el indebido manejo de archivos con documentos clasificados que le fueron decomisados en su casa de Florida.

Y no solamente los documentos secretos se les llevó indebidamente, los escondió y lo negó, sino que los enseñó como se muestra en la demanda con apoyo de una grabación de audio, donde se habla que en julio de 2021 le mostró detalles de un plan de ataque del Departamento de Defensa a un escritor que lo visitaba en el Trump National Golf Club en Bedminster, New Jersey, admitiendo que era archivos clasificados “secretos y altamente confidenciales”.

Desde de la campaña presidencial en el 2016 el Senador Bernie Sanders calificaba a Trump como “mentiroso patológico”, expresión que se ha repetido en varias ocasiones desde ese entonces en diferentes círculos políticos y sociales, confirmándose ahora por los mismos cargos bajo los que está argumentado este proceso judicial.

Desde el jueves pasado cuando se conoció de manera formal la demanda federal en su contra, en la medida que pasan las horas y que se conocen más detalles y argumentos de los ilícitos, Trump se hunde cada día más por las consecuencias que puede haber, llegando al extremo, de en caso de resultar culpable de todos los delitos en su contra, que la sentencia sea mayor a los 100 años en prisión. Y lo peor aún, que ante lo que se pensó era un apoyo incondicional de una gran mayoría republicana al exmandatario, este fin de semana a empezaron a surgir sectores y una corriente que le piden que mejor renuncie a sus aspiraciones presidenciales, por lo que su imagen se desmorona y sus aspiraciones pudieran esfumarse.

La realidad, es que a Trump ahora si le salieron del Departamento de Justicia “con otros datos” -parafraseando al ilustre inquilino de Palacio Nacional en México- que lo ‘tienen contra la pared’, como dijera Jack Smith, el fiscal especial designado para el caso, “Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplica para todos”. Como quien dice allá si “la ley es la ley”, no como a López Obrador que dijo que “...a mi ni me salgan con aquello de que…”. Y no se porque sé me vino a la mente aquel refrán que dice, “Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. ¿Usted, qué opina?

