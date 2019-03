Alfaro y la NBA, ¿qué es lo que no entiende?

Cuando Enrique Peña Nieto fue cuestionado por la forma en que estaba manejando el Gobierno, como un club de cuates, la revista The Economist publicó un demoledor artículo titulado “No entiende que no entiende”. Por cierto, el artículo, que apareció a finales de enero de 2015, advertía que el beneficiario de esa displicencia y soberbia del grupo en el poder sería Andrés Manuel López Obrador.

Toda proporción guardada, algo similar le sucede a Enrique Alfaro con su asistencia al partido de basquetbol de los Lakers de los Ángeles en la posición más cara y visible del estadio: justo detrás de las bancas. En una serie de tuits subidos el lunes por la noche, el gobernador comienza así: “Como hay quienes quieren seguir con el tema, voy a aclarar las cosas de una vez por todas…” y explica que los boletos los pagó cada quien, él se hizo cargo del suyo y del de su pareja y que los boletos no son tan caros como parece”, contradiciendo de entrada la versión de la diputada Mirza Flores, quien había dicho horas antes que los boletos los había pagado un empresario tequilero. Horas después tuvo que retractarse.

No entiende la imagen de frivolidad que transmite al estar en los lugares de lujo en el estadio de los Lakers

Tiene razón el gobernador: él puede hacer lo que quiera con su tiempo libre y con su dinero. Nomás faltaba que no. Y voy más allá: si en lugar de haber ido a un partido de los Lakers hubiese ido a la ópera en Los Ángeles Theatre, donde los boletos llegan 350 dólares comprados con anticipación, nadie le habría dicho nada, entre otras cosas porque no lo habríamos visto en la televisión.

Pero el tema no es lo que haga con su tiempo libre y más si hemos de creerle que cada quien pagó su boleto, pues no hay manera de saber si la información que dio la diputada es falsa o si solo fue un exceso de sinceridad que metió al gobernador en problemas. Lo que al parecer no entiende el gobernador es la imagen de frivolidad que transmite al estar en los lugares de lujo en el estadio de los Lakers, en esos en que normalmente vemos al actor Jack Nicholson, en momentos en que hay una hipersensibilidad social hacia los desplantes lujosos de la clase política.

Claro que el gobernador tiene derecho a la vida privada y hay que defender como perros, diría el clásico, ese derecho porque, en el fondo, es la vida privada de todos la que está en juego. Por ello y justo por ello es él quien más debe cuidar ese tipo de exhibiciones.

