Alfaro se retira y pide reaccionar… ¿por Xóchitl?

Hasta la semana pasada la elección del 2024 lucía guinda, con la percepción de que ‘no había vuelta de hoja’, de que Morena se enfilaba ‘con alas desplegadas’ a un triunfo electoral indiscutible y que la oposición debería de tener resignación. De pronto el panorama empezó a cambiar y los colores de la coalición, el azul (PAN) Verde y rojo (PRI) y amarillo (PRD) empezaron a parpadear con la aparición en la escena política de Xóchitl Gálvez, a quien se le ve ahora como el posible ‘detonador’ que pudiera sacar de su letargo a los votantes abstencionistas, para derribar al ‘jinete’ oficialista que parece ‘va en caballo de hacienda’ para darle continuidad a la ‘transformación.

Y para darle más ‘brillo’ a la oposición, en la lejanía -desde el jueves- aparecen destellos naranjas, cuando Clemente Castañeda, Senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Jalisco, planteó la posibilidad de abrir la opción de integrarse a la alianza Va Por México, si es que eligen a Xochitl como candidata, bajo el argumento de que el perfil de la senadora es diferente al de Santiago Creel o Enrique de la Madrid, convirtiéndola en una ‘atractiva’ oferta electoral.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Con el PRI ni a la esquina”, dijo ayer Dante Delgado, el dirigente nacional de MC, frase que repitió desde Monterrey el gobernador de Nuevo León, Samuel Garcia, quien agregó que “yo no sé a quien se le ocurre, si son nuestros enemigos”.

Sin embargo, al interior del partido del ‘águila en ascenso’, surgen voces de mucho peso, como es el caso de nuestro gobernador Enrique Alfaro, quien ayer, en su mensaje donde pone fin a la especulación de que iría por la candidatura a la presidencia -dando paso a un lado- y por el contrario, se une a la voz de Castañeda y señala que hace falta una verdadera alianza en busca de un real bloque opositor rumbo al 2024. “Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen”. ¿Será por Xochitl?

Alfaro fue muy claro, que en este momento Jalisco es su prioridad y después de eso no busca nada, solo dedicarse a su familia- sin buscar candidaturas para senador o diputado, además de declinar eventuales invitaciones a alguna embajada o posición como funcionario público-. Pero sí recalcó con energía, “tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería de haber tomado el camino del aislamiento, no compartimos la visión de alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que funcione”.

Todo esto nos habla de la ‘fractura’ interna en MC y que las propuestas del interior de unirse a Va por México tienen un sentido lógico, cuando deben de estar muy conscientes en la dirigencia del partido naranja que solos no van a ningún lado y que por el contrario, arropados en la alianza aumentan las posibilidades de triunfo electoral, y ahora más con Xóchitl como ‘punta de lanza’, con la enorme posibilidad de que el pesimismo de futuro político de país -hasta hace unos días- se convierta en una oferta esperanzadora. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net