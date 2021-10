Alfaro falla a familias con desaparecidos

Hasta el día de ayer, Jalisco encabezaba la lista de los estados con más desaparecidos en el país, con 14,382 denuncias presentadas, de acuerdo al sitio oficial de la Secretaría de Gobernación. Esto significa que 15 de cada 100 desaparecidos que hay en el país ocurren en esta entidad. A pesar de ello, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no reconoce que Jalisco sea la entidad con más casos y a la vez sigue negando que exista una crisis de identificación forense asociada a la crisis por desapariciones.

A esto se añade que ahora el gobernador renuncia a resolver el problema en los siguientes tres años que le quedan de gobierno. En una desafortunada y poco comedida declaración, dijo el martes 19 de octubre que “hay avances muy importantes, pero es un reto que no va a terminar en lo que queda del gobierno. Es un esfuerzo que se tiene que sostener, pero vamos a explicar, no quisiera adelantarme con los datos, pero vamos a dar con mucho detalle qué avances hay y qué falta".

Si bien la declaración puede ser considerada como realista, porque un problema social y político de esta envergadura no puede resolverse en lo que resta de su administración, a la vez es desafortunada porque mata la esperanza de las más de 14 mil familias que en Jalisco están buscando a sus hijos.

La declaración del gobernador sobre este tema seguramente caerá como un balde de agua fría a todas las organizaciones de familiares que tienen años buscando y luchando para hallar con vida o con los restos de sus hijos arrebatados de sus hogares.

Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), reaccionó así ante la postura de Alfaro: “Son declaraciones muy desafortunadas, que nos quitan esperanza y nos dan tristeza de darnos cuenta que lo que prometió no lo cumple, y reconoce que son incapaces de ayudarnos, de apoyarnos, que fue lo que prometieron al inicio. Muy triste”.

La madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido en enero de 2011 en pleno centro de Tonalá, añadió que interpreta las declaraciones de Alfaro “como falta de voluntad para hacer las cosas. Lo primero que se tiene que hacer es reconocer cuando tienen un problema y ellos no reconocen que tienen un grave problema, y esto ha crecido. No tienen voluntad, no tienen capacidad, son indolentes e incapaces para llevar a cabo todo lo necesario para detener tanta inseguridad y tantas desapariciones que hay en todo el Estado”, dijo la señora Guadalupe Aguilar a Radio Universidad de Guadalajara.

En la declaración a la prensa el pasado martes, el gobernador anticipó que el siguiente lunes presentaría un informe sobre el tema de inseguridad y desapariciones para precisar lo que se ha avanzado y lo que falta. En lo que va de su gobierno hubo un cambio de discurso en cuanto al tema de las desapariciones al reconocer que es un problema grave y al prometer a las familias que no delegaría la atención de este asunto.

El problema es que esto quedó en discurso. Si bien hay más recursos en las agencias encargadas de buscar a los desaparecidos, prevalece la falta de coordinación e inercias burocráticas que impiden dar respuestas efectivas a las miles de familias víctimas de este delito.

Como ejemplo de esta desatención, la vocera de Fundej denunció que el gobernador ya no recibe a las familias y se les niega una cita para tratar directamente con él todos los problemas que se encuentran cotidianamente tanto en Fiscalía como en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La declaración de Alfaro renunciando a resolver el fenómeno de las desapariciones en su sexenio es grave porque, aunque no se resuelva en definitiva en su gobierno, parece que se renuncia a ser más eficaces, a contenerlo, a castigar a los responsables y, finalmente, desaparece la esperanza que tienen las familias que están buscando a quienes faltan en sus hogares.

