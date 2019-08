Al capitán Bastida y los miles de buenos aviadores mexicanos

Las baterías han apuntado y disparado con singular entusiasmo en contra del abandono del aeropuerto de Texcoco y del emergente de Santa Lucía.

Para los profanos resulta difícil forjarse una opinión seria porque hay muchos intríngulis soterrados en el asunto, entre los cuales se hallan las condiciones reales que ofrece el dicho lago para el movimiento aéreo requerido y un generoso reparto anticipado de utilidades…

Sin embargo, son raras las alusiones a lo que sucede por los demás cielos de México.

Todavía recuerdo cuando la línea aérea oficial podía presumir de ser la más puntual y el trato con ella distaba mucho de ser esta especie de asalto a mano armada que padecemos en la actualidad y una relación con el pasaje como si éste fuera una “cuerda” de delincuentes.

No se trata solamente de CDMX que, a pesar de su gran importancia, ésta no justifica hacer caso omiso de lo que sucede en el resto del país.

La mayoría de los dueños de los aeropuertos, ahora privatizados y caros, aparte de mandar sus pingües ganancias al extranjero, están más preocupados por el comercio que por otra cosa, rara vez ofrecen las condiciones necesarias para una mínima comodidad del pasaje, independiente del ignominioso trato que proporcionan los llamados “filtros de seguridad”.

En el caso de Jalisco, por ejemplo, el único gobernador bueno que nos brindó el PAN -tal vez por ser más priísta que muchos del PRI-, indignado por la situación hizo aquella famosa declaración de que el Aeropuerto “Miguel Hidalgo” era, y podríamos decir que es, una “verdadera porquería”.

Pero lo peor de lo peor son las líneas aéreas que, además de cobrar lo que les da la gana y como les dé la gana y de haber alargado el tiempo oficial de vuelo para que no se computara tanto retraso, rara vez llegan a la hora indiciada.

No hace mucho que suspirábamos en una de tantas esperas por aquellos tiempos en que casi siempre se llegaba a tiempo.

Debemos tener claro que la empresa privada se pasa de tueste cuando se apodera de servicios públicos

No digamos cuando sobrevenden y dejan pasajeros en tierra, no digamos cuando va lleno y limitan el equipaje, no digamos si se necesita adelantar o retrasar el viaje, no digamos si tiene usted que viajar en días de mayor demanda, todo ello acaba siempre con una fuerte erogación que debe efectuar el pasajero.

A pesar de las bondades que nos presumen de la libre empresa, no cabe duda que debería tomarse en cuenta que, cuando las condiciones permiten el libertinaje o asalto descarado, la 4T debería meter al redil a estos verdaderos piratas de tierra y aire. Debemos tener claro que la empresa privada se pasa de tueste cuando se apodera de servicios públicos. Ojalá que Salinas, Zedillo, Fox, FECAL y Peña Nieto lo hubieran tenido claro…

(jm@pgc-sa.com)