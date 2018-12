Aída María López Sosa es mi nombre, nací en Mérida, Yucatán, México. Estudié Psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y me especialicé en Tecnología Educativa por La Salle. Soy Capacitadora Certificada por el órgano evaluador CONOCER y registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mi desempeño laboral osciló entre el área académica y el servicio público. Hace cinco años me retiré para dedicarme a estudiar Música y Literatura, para esta última he cursado el Diplomado de Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) Guadalajara y en la Escuela de Escritores de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Así mismo he tomado diversos cursos y talleres en la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad del Claustro de Sor Juana, Escuela de Escritores de México, Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, Cineteca Nacional y de Filosofía en la UNAM.

Soy heredera de un legado literario al ser sobrina nieta del poeta Ricardo López Méndez, autor del “Credo” (1940), quien se encuentra en el Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, debido a que sus poemas fueron musicalizados por grandes compositores del siglo XX entre ellos el jalisciense Gabriel Ruíz Galindo, con quien compuso “Amor, amor, amor”, una de las canciones más traducidas e interpretadas en todo el mundo.

Escribo diversos géneros literarios como son cuento, poesía, artículos periodísticos, opinión, entrevista, así como guion. Soy coautora en varias antologías entre ellas Caleidoscopio XIII, editada por la SOGEM Guadalajara en 2016. En 2017, una crónica literaria alusiva a mi natal Mérida fue incluida en “Palabras y miradas II”, edición del Ayuntamiento por el 476 aniversario de la fundación de la ciudad.

He participado en cuatro convocatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a través de su Fomento Editorial, para la creación de minificciones bajo temáticas específicas, siendo seleccionada en todas ellas: Vamos al Circo: Minificción Hispanoamericana (2016), Cortocircuito: fusión en la Minificción (2017) y por publicarse Resonancias y Antología Lúdica.

Durante mi estancia en la SOGEM Guadalajara, me publicó la revista Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana y la sección cultural de La Crónica de Jalisco, ambos con narrativa.

Colaboro periódicamente para la revista de la Universidad de Chapingo: Molino de Letras; asimismo en el portal Inteligencia no artificial, Diario del Sureste y en la revista Soma Cultura Yucatán. Realizo capsulas literarias para el programa Cuenta Conmigo que se transmite en Televisión Educativa Mx, conducido por el periodista cultural Javier Aranda Luna.

En 2018 participé en la edición del PEN México, coordinada por la escritora Martha Cerda, en la antología: México hoy. Así mismo una minificción de mi autoría fue publicada en la revista cultural del Bajío: Argonauta, resultado de una convocatoria para la edición de Arte vs. Violencia.

En este mismo año Escritoras Mexicanas lanzó un concurso de narrativa para la edición de su primera antología, siendo que resulté una de las ganadoras porque mi cuento, en palabras de la escritora Cristina Liceaga, directora del proyecto: “… con esos toques de Amparo Dávila y Cortázar, hacen que el lector se sienta asfixiado y perseguido”. El libro fue presentado en la FIL Guadalajara en diciembre.

Este mes participé como expositora en la V Feria de Letras Iberoamericanas: Festival Internacional de Poesía 2018, celebrado en Toluca.

Soy miembro del PEN México, Guadalajara.

Me asumo como melómana y cinéfila. Además de la lectura mi tiempo lo invierto estudiando teoría musical y violín; asistiendo a conciertos, óperas, cine, teatro y exposiciones de pintura. En mi infancia y adolescencia estudié ballet y piano. El gusto por la ópera se gestó desde mis primeros años de vida cuando mi padre, cuya tesitura era barítono, no solo la escuchaba, sino que la cantaba, aunque nunca lo hizo de manera profesional.

En cuanto a la psicología, si bien ya no la ejerzo, sí me sirvo de ella para la creación de mis personajes y las atmósferas donde recreo sus historias. Las temáticas que predominan en mi narrativa y poesía son el amor y la muerte, ya que no distingo la diferencia entre ambas: “Cuando se ama uno muere en pos de compenetrarse con el otro, entonces morimos para renacer de manera diferente”.