Ahorrar gasolina puede salir muy caro

Cuando el dinero no sobra, lo que pasa con la inmensa mayoría de la población, es normal que busquemos contener los gastos. Compramos cosas más baratas, quitamos uno que otro posible lujo y andamos con la calculadora en la mano casi todo el tiempo. Naturalmente los gastos con el automóvil son tomados en cuenta y queremos que nuestro vehículo consuma lo menos posible. En ese afán, muchos cometen errores, algunos muy graves que pueden terminar generando gastos gigantescos y comprometiendo la seguridad.

Resulta curioso como todos queremos un vehículo que gaste poco combustible pero seguimos enamorados de las sedientas camionetas, que por su peso y aerodinámica recorren menos kilómetros con cada litro de gasolina o diesel que un auto de similar capacidad de transportar a pasajeros y carga. Además, su más elevado centro de gravedad implica un riesgo de volcadura constante, contrariando la sensación general de seguridad que su peso y altura transmiten.

Otra acción común es el uso de los llamados “productos milagro”, que se venden en diferentes formas con una promesa común: ahorrar gasolina. Van desde pastillas que se ponen en el tanque; aditivos que “mejoran la mezcla” hasta imanes cuya acción sobre la gasolina -dicen los que los venden- incrementan su rendimiento. Los fabricantes de aceite juran que con usar el suyo el consumo puede mejorar hasta en 20%. Los de neumáticos prometen cosas similares al igual que los de los escapes y un sinfín más de promesas falsas, diseñadas para enriquecer a los que producen esos “milagros” y empobrecer aún más a los ilusos que piensan que van a gastar menos combustible que lo que hacen hoy.

Peligro y matemáticas

Esa ansiedad por ahorrar llevan a algunos a poner en riesgo su vida y la de su familia al hacer conversiones a gas, por ejemplo, algo que no sólo sale más caro el caldo que las albóndigas, es decir, lo que se paga para hacer la conversión es más de lo que supuestamente debería ahorrar, como si no está bien hecha resulta en una fuerte posibilidad de incendio o explosión del auto.

Menos peligroso es, obviamente, hacerse de un auto híbrido, pero incluso en este caso la mayoría de los que hacen el movimiento en esa dirección no solo no van a ahorrar nada, al contrario, pagarán más por comprar un auto cuya tecnología aún es relativamente reciente y resulta demasiado compleja como para que su precio sea similar el de un auto de gasolina.

No digo que no sea válido comprar un híbrido, pero esto debe hacerse por la convicción de ayudar al planeta o si el auto que se pensaba adquirir ya costaba lo mismo o más que el híbrido que se acaba comprando. O, también es buen motivo, comprarlo para circular todos lo días en la capital mexicana.

Si alguien va a usar un auto para servicio de taxi, privado a particular, que lo obliga a circular 10 mil kilómetros por mes, por ejemplo, puede ser un buen negocio hacerse de un Peugeot 301 híbrido o un Vento TDI, cuya durabilidad de los motores y nivel de consumo más bajo hace que las cuentas puedan valer la pena. Pero la mayoría lo único que quiere es el efecto placebo de visitar la gasolinera con menos frecuencia, incluso cuando el supuesto ahorro que esto representaría nunca se haga efectivo puesto que ya se pagó más por el diesel o híbrido cuando se lo compró. Hay que llevar a cabo las clases de matemáticas de la secundaria.

Sí, ahorrar en combustible no es solo válido, sino recomendable, pero además de comprar el producto adecuado para eso, que no va a ser una SUV o crossover medianos o grandes, es necesario cambiar de hábitos de manejo, acelerar con moderación en especial en el momento de arrancar desde parado; verificar constantemente la presión de los neumáticos; no cargar peso innecesario y casi siempre preferir un auto manual sobre un automático. Todo lo demás es inútil y, como lo vimos, hasta peligroso.