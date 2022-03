“Ahora te llamarás ‘cínico López Obrador’, lo tienes bien merecido”

Después del presunto fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, municipio Marcos Castellanos de Michoacán, que tanto estupor y horror provocó en la sociedad mexicana e internacional, habiendo quedado las imágenes grabadas en un video -que si bien no muestra el momento en que las víctimas reciben los impactos de las balas, tampoco deja lugar a dudas de la atroz ejecución-, merece un tema aparte el cinismo con el que nuevamente el Jefe del Ejecutivo Federal ha reaccionado al mostrar la evidencia de un Estado de Derecho fallido siendo que su política de “abrazos no balazos” no solo no ha logró amainar la ola de inseguridad, delincuencia, y criminalidad que ya se venía padeciendo desde hace un par de sexenios anteriores sino que la ha potencializado a niveles de un estado de guerra, en el que los malos ganan todos los días.

“Un video como el de S José de G es noticia por su escalofriante contenido, no por política. Las víctimas en un paredón, se observan los disparos de quienes apuntan, quedan evidencias: casquillos, restos. La gente está amenazada para no divulgar más videos. Condolencias a ellos”, escribió el ex presidente Felipe Calderón en redes sociales el pasado 28 de febrero, luego de que comenzaran a circular profundamente las imágenes del fusilamiento.

Después de ese primer mensaje, López Obrador lo llamó “cinicazo”.

El tema generó un raudal de palabras entre ambos personajes, casi tan repugnante como el río de sangre que prosiguió la ejecución y que también quedó grabado como un signo inequívoco de que la guerra que comenzóel propio Calderón está más perdida que nunca bajo la égida de López Obrador, quien cuestionado por la prensa sobre ese salvaje ajusticiamiento en Michoacán, solo atinó a declarar que había que cambiar el nombre al denominado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), -presunto responsable de la matanza- porque dijo, afecta la imagen de esta entidad.

Difícil encontrar una respuesta más cínica a lo ocurrido. O quizá sí, y la encontramos en lo expuesto por el mismo López Obrador, quien tuvo como primera reacción que efectivamente había “evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados”, dijo.

Cínico porque según él, al no haber cuerpos había que dudar de la ejecución, habiendo sido él quien primigeniamente tomó la bandera por los 43 estudiantes de Ayotzinapa para cada día exigir su localización y acusar, acosar, fustigar, recriminar y señalar de asesino al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cínico porque la delincuencia y criminalidad se encuentran en su nivel más álgido principalmente en territorios de Zacatecas, Michoacán, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Colima y Guerrero, entre otros, y él continúa alardeando que su popularidad se mantiene sin alteración en las encuestas.

“Ahí están duro y duro y duro. Imagínense cuánta frustración, de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme, y traemos 70% de aceptación, un poco más en nuestras encuestas, porque la gente está muy consciente, además está muy contenta”, dijo el pasado 21 de febrero.

Cínico porque se burló de las matanzas en plena conferencia mañanera. Cínico porque predica austeridad y vive en un Palacio por el que se despilfarran 6 millones de pesos mensuales. Cínico Andrés Manuel, porque canceló los medicamentos con las farmacéuticas; porque dejó a niños y mujeres sin tratamientos y quimioterapias con el argumento de la corrupción y hasta el día de hoy no hay ni una sola persona denunciada o tras las rejas por este supuesto delito.

Porque con el mismo argumento de abatir la corrupción y castigar a quienes se beneficiaron de los contratos para la construcción de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, canceló la edificación perdiendo miles de millones de pesos de los mexicanos y después contrató a los mismos empresarios para sus propios proyectos.

El cinismo del presidente no tiene parangón. Y así como él propone cambiar el nombre al CJNG, yo propongo llamarle “el cínico López Obrador”, porque como dice la canción de Joan Sebastián, “lo tiene bien merecido”.