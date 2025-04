Ah, cómo le gusta exhibirse a Noroña

La controvertida iniciativa de reforma en la ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que aparentemente facilitaría bloquear plataformas digitales y que posibilita llevar a cabo restricciones a la libertad de expresión en Internet, ha provocado el resurgimiento de las diferencias que hay entre quien despacha desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, y quien tiene la presidencia de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, que se han tornado retadoras y de confrontación directa.

Ante la polémica reacción que provocó la propuesta, la Presidenta prudentemente ordenó a los legisladores frenar -de momento- el análisis de la reforma y el artículo en cuestión; “tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición, y a nadie, de que queremos censurar una plataforma digital”, dijo la Presidenta el viernes en su conferencia matutina. Sin embargo, el “dolido” Fernández Noroña no tardó en salir a retar a la misma Presidenta en un video divulgado en redes sociales que concluye con el logotipo de la Legislatura del Senado de la República.

Fernández Noroña dice de manera pausada: “Se ha generado una DISCUSIÓN, algún INTERÉS legítimo, la compañera Presidenta en la Mañanera del Pueblo comentó la POSIBILIDAD de que NO se apruebe la ley de telecomunicaciones. Está programada para el lunes Y SEGUIRÁ programada. Tenemos una comunicación muy estrecha (?) y de reuniones periódicas con la compañera Presidenta, así que si bien ES PROBABLE que esa situación se dé, AÚN NO HAY UNA DECISIÓN de no aprobar esta ley. YA VEREMOS en la valoración con la compañera Presidenta”.

El presidente del Senado no entendió la ORDEN de la “compañera Presidenta”. “Que acudan y sean escuchados los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión… No se trata de censurar a nadie, si es el artículo no está bien claro, que se revise, que se cambie o de plano que se elimine”, dijo Sheinbaum.

Quien sí “entendió” el mensaje de Palacio fue el jefe de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, quien dijo que lo primero que hará mañana al llegar a la Cámara será solicitar que se retire del orden del día el dictamen.

Lo que tiene que entender Fernández Noroña, quien tiene grandes diferencias con Claudia Sheinbaum desde que se le impidió estar al frente de los morenistas en el Senado -por provenir del PT-, por oponerse a la reconfiguración del Congreso eliminando los escaños plurinominales y por la ignorada que le dio la “compañera Presidenta” cuando recibió su constancia de mayoría, cuando saludó de beso a todos en el estrado y a Noroña apenas le rozó la mano, es que no se trata de un “interés legítimo” el retiro de la propuesta. Fue una orden y ratificación de que desde Palacio Nacional sí hay “una decisión” en el asunto. Y el “ya veremos” que dejó en el aire el presidente del Senado se lo va a “tener que tragar” cuando la mayoría morenista mañana retire la iniciativa y él quede exhibido y más “dolido” con la “compañera Presidenta”.

Usted, ¿qué opina?