Muerte de un Papa

Con motivo de la muerte del Papa Franciscus, tengo ganas de comentar con ustedes algunas singularidades de este Pontífice que, en lo personal, me caía bien, mucho de esto no tanto porque fuera necesariamente una gente sencilla, que sí lo era, sino que a mí me parece que era sencillo porque los latinoamericanos desconocemos en este mundo lo que son los protocolos; entonces, me imagino que a cualquier Papa anterior, si le decían que tenía que ponerse unas pantuflas coloradas, se las ponía sin alegar, pero como este era argentino, ha de haber dicho “qué esperanzas que yo me ponga unas chanclas rojas”. Entonces, mucha de la sencillez era esa falta de protocolo. Por ejemplo, leí su testamento, ciertamente modesto, pero recordé el testamento de Juan XXIII, que me impresionó en su momento porque decía: “Pobre he nacido, pobre he vivido y pobre deseo morir”.

Recordando a los cardenales tapatíos que me ha tocado conocer, pues unos más, unos menos, pero eran gente muy sencilla, llegando a extremos, como el señor Salazar que era de una humildad ejemplar; pero todos los demás, en diferentes niveles, era gente sencilla. Pues nada menos, ahorita nuestro cardenal tiene los requisitos para ser electo. Personalmente le tengo gran admiración y me honra que me permita decirle “Padre Paco”, como le dicen las gentes de cuando estuvo en Autlán y me parece una gente admirable; al otro mexicano, no lo conozco.

Pero me acuerdo bien, incluso el cardenal Sandoval era muy congruente con su forma de vida. Del cardenal Posadas, me tocó haberme entrevistado en la mañana del día que lo mataron y tuve un trato amable de su parte, no me pareció una gente complicada. Y antes de eso, siendo niño me tocó conocer al señor cardenal Garibi, quien era muy sacerdote de su gente y muy dado al apostolado. Otro del que me acuerdo, que no era cardenal pero que dio ejemplo, era el señor Nuño, quien era obispo coadjutor, esto quiere decir que tenía derecho de sucesión al arzobispado y sin embargo, cuando murió el señor Garibi, lo asignaron al obispado de San Juan de los Lagos, lo cual aceptó sin ningún problema.

No sé quién pudiera ser el nuevo Papa, pero yo, como creyente, creo que será el adecuado para el manejo de la Iglesia, en su momento, sin qué cualidades personales me hagan inclinarme por ninguno de ellos. Pero ellos sí se conocen y, de alguna manera, se deberán consolidar los cambios y opiniones que ejemplarmente dejó Francisco. Pero lo sencillo es complicado y, por ejemplo, antes se hubiera cerrado el féretro y se hubiera velado en el Vaticano, y las disposiciones de él fueron, primero, que lo dejaran en una caja en Santa Marta, ahí lo velaron una noche sus cercanos; de ahí lo llevaron al Vaticano, a la exposición al público y de ahí lo van a llevar a Santa María la Mayor, que a mí también me gusta más para descansar que el Vaticano.

