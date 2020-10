Afecto y enfermedad

Sin duda que las enfermedades se curan más rápido, cuando se tiene el afecto y el apoyo moral de las personas que te quieren. Es un hecho que hay enfermos, más que sólo enfermedades. De aquí la importancia de buscar ese apoyo emocional afectivo y cobijarse lo más que se pueda, para pronto recuperar la salud.

Es mucho mejor mostrar la necesidad del cariño y del apoyo moral de tus seres cercanos, que pretender hacerse el fuerte y el independiente por creer que es mejor no mostrar flaquezas. Se trata de mostrar humildad y no pretender apariencias de algo que realmente no se siente.

Enfermarse, es también una oportunidad de reflexionar tu actual estilo de vida y las relaciones que tienes con los demás y el mundo. Es un desbalance que mueve a todo el ser y sacuden a muchos de los valores que decimos profesar. Es una crisis de nuestra existencia, en muchos aspectos, si así lo quieren ver. Por ello, es una oportunidad también de meditar y cuestionarnos muchas de nuestras ideas, actitudes y formas de vivir.

Hoy, más que antes, estamos apreciando el valor de la salud y la estabilidad, aunque por lo mismo estamos mucho más expuestos a enfermarnos y agravar nuestra situación actual.

Al enfermarnos, descubrimos a los buenos médicos, a los medicamentos adecuados, a los sistemas de salud idóneos, a las aseguradoras honestas y lo más importante, a los familiares y amigos a los que realmente les importas.

Se rebela el gran universo de los seres queridos que están dispuestos a todo por ayudarte, o a quienes ni les interesa saber lo que te pasa. Hay quien te manda unas elocuentes frases de cariño y te habla diario para ver cómo estás, y quién nomas te manda los correspondientes saludos protocolarios de "recupérate y que todo salga bien" casi sin afecto y sensibilidad alguna. Se nota muy claramente para quién si eres importante y para quién de plano no. Bueno hay mensajes que casi puedes adivinar que son de broma, pero que asoman algo de verdad llegando a contener algo de burla.

Tal vez en la enfermedad, descubras de quién esperabas mucho y que no te dio nada, y quién a la inversa, no esperabas mucho y mostró gran calidez y entusiasmo por saber tu estado de salud y tu recuperación.

Lo que siembras, cosechas. Dentro de tus familiares y amistades también surgirán los hipócritas, los resentidos y a los que les has hecho algo y que en tu convalecencia podrás observar que les sigues desagradando y que aún no te perdonan de lo que les hiciste.

El cariño, como el sol son grandes medicamentos que están allí para que los busques y los tomes con especial ahínco. Son sumamente valiosos. Por eso la amistad es una de las mayores riquezas con las que contamos en ésta vida.

Ahora si ya sabes que si te sientes mal, enfermo o con algún síntoma tu primera decisión es buscar apoyo entre tus seres queridos. Es la mejor medicina.

