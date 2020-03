Acá nadie se raja

He pensado muchas veces en cómo iremos a relatar a la siguiente generación lo que los artistas estamos viviendo en este tiempo en que el protagónico de todas las disciplinas se lo llevó de calle y sin audiciones el coronavirus. Mientras tiene todos los reflectores puestos sobre él y al público temeroso, atento y sin parpadear, los artistas desde la oscuridad hacen mucho o hacen lo que pueden.

El gran “aliado” de estos tiempos es sin duda el internet. Por supuesto que hemos encontrado cientos de lecciones que se imparten abiertamente desde las compañías más importantes de la escena mundial. Los maestros a los que naturalmente, por no pertenecer a estas compañías, no habríamos podido acceder, ahora basta un clic para que -desde la no comodidad del hogar- tomemos una lección a distancia. Igualmente he leído y escuchado el testimonio de músicos, quienes han participado en Master Class con figuras importantísimas del momento. Algunos pintores tienen planeados ya intercambios para producir pequeñas obras que relaten la circunstancia que se vive en distintas latitudes y, con poco presupuesto, poderlas enviar como se pueda y cuando se pueda. Es decir, en términos generales, la enseñanza ha sido tremendamente valorada, el trabajo colectivo e individual, igualmente.

Los artistas estamos ahí y estamos virtualmente por todos lados, basta con dar con uno solo de estos hashtags en torno a este asunto y listo, se abre un mundo de posibilidades, estilos, disciplinas, un sinfín de intercambios culturales organizados en horarios que nos permiten estar atentos a este universo tras bambalinas que sucede en esta crisis mundial. Sumaría, claro, a este esfuerzo de preparación, la apertura generosa que han tenido las grandes y renombradas casas teatrales y salas de música al ofrecer las carteleras de exitosas temporadas de ópera, teatro, conciertos, también al alcance de un clic.

Pero hay una cosa que el internet no ha podido suplir, el contacto humano. Nosotros los artistas trabajamos con la mirada de verdad, con la caricia de verdad, con el sonido de verdad, con la historia que necesita ser contada, pero antes vivida ahí afuera en un mundo de verdad. Acá nadie se raja: ni actores, ni bailarines, ni pintores, músicos, cantantes, escenógrafos, escritores, coreógrafos, productores, ni público. Volveremos a escuchar sonar las llamadas, cada una de las tres se volverá a dar y volverá la magia.

Para Alicia, quien vive junto con miles de madres la cuarentena más larga y dolorosa de este país.

