AMLO y la nueva era

¿Qué pasa por la cabeza de un líder, el que sea, para pensar que él y su movimiento representan un punto de quiebre en la historia de un país? Andrés Manuel López Obrador no tiene empacho en decir que de ganar la Presidencia, México comenzará una nueva ruptura histórica como lo fue la Independencia, la Reforma y la Revolución. No está claro qué es esta nueva etapa ni cómo se llama (eso, dirá en algún momento, se lo dejamos a los historiadores, que le pongan nombre) pero sobre todo no está claro en qué consiste esa ruptura, el fin de qué y el principio de qué otra cosa.

Se agradece, y lo digo sin ironía, que un político tenga tantas ganas de hacer cosas, tanto empeño en transformar, que crea que su mandato de seis años cambiará la historia, sea Andrés Manuel como candidato a Presidente, sea Alfaro como candidato a gobernador. Hay en ellos una voluntad de trascendencia que es capaz de generar ese impulso al cambio que es fundamental cuando se trata de transformar estructuras. Pero en el caso de López Obrador el contenido de ese cambio es menos claro que las aguas del Río Santiago.

Ningún cambio trascendente, llámese Independencia, Reforma o Revolución, fue el resultado de la idea específica de un líder

Si el proyecto de país es el que está en el libro La salida, decadencia y renacimiento de México lo menos que podemos decir es que eso no alcanza ni siquiera como proyecto de Gobierno, mucho menos para ser el eje de una nueva era en el país. Menos aún alcanza lo que ha dicho en campaña. Uno puede entender que en las campañas se trata de generar emociones y transmitir ideas sencillas, generalidades que atraigan electores, pero evidentemente no dan para que de ahí salga esa idea de cambio, un proyecto de nación reformada. Lo que dicen sus colaboradores, además de las contradicciones a las que ya nos tienen acostumbrados, tampoco es para asombrarse: todos están trabajando en la lógica y la idea de hacer un buen Gobierno dentro de un sistema democrático. ¿Cuál es entonces la lógica de un Gobierno trascendente?

Me temo que más allá de cierta megalomanía, necesaria y presente en todos lo candidatos, tanto en la propuesta de nueva era de AMLO, como en la refundación de Alfaro, lo que hay es solo la búsqueda de un discurso, de una caja de resonancia, que luego otros se encargarán de llenar de contenido.

Ningún cambio trascendente, llámese Independencia, Reforma o Revolución, fue el resultado de la idea específica de un líder. Los líderes iniciales generaron la chispa que desencadenó la energía social, pero ninguno de esos tres movimientos terminó en algo siquiera parecido a lo que imaginaron sus iniciadores.

La historia, por suerte, no se planea en el escritorio de nadie; la historia, para bien o para mal, la construimos todos.

(diego.petersen@informador.com.mx)