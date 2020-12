AMLO y el daño colateral

Las medidas tomadas por nuestro presidente, AMLO, para combatir la corrupción me recuerdan el dicho de “pareces un chivo en cristalería” porque el daño colateral que han causado puede ser mayor que el beneficio. Lo bueno es que el daño puede corregirse, lo malo es que AMLO no lo ha hecho.

Entre los daños causados están los de: salubridad, guarderías infantiles, guachicoleo, turismo, Conacyt, calificadoras de crédito, cancelación del Aeropuerto en Texcoco, paro ferroviario.

La cancelación del Aeropuerto de Texcoco ha hecho mella en la confianza de México hacia el exterior y ha dejado sin empleo a miles de trabajadores que ya estaban contratados. Los mercados e inversionistas ven con resquemor al Gobierno izquierdista de AMLO; el daño colateral es el freno a las inversiones nacionales y extranjeras y la baja en la calificación crediticia que se traduce en mayor costo en el pago del servicio de la deuda.

La lentitud con que se resolvió el paro ferroviario en Michoacán fue un atentado al Estado de Derecho que dejó a las empresas en estado de indefensión al no poder mover su mercancía con pérdidas por más de 30 mil millones de pesos.

La cancelación de la cervecera en Baja California produjo la pérdida de cuatro mil 500 empleos. Favorecer a las energías contaminantes y combatir a las energías limpias es un daño a la ecología.

El combate al guachicoleo provocó el desabasto de combustible con daño colateral a la población en general y pérdida de vidas, en Hidalgo murieron 135 personas. El cierre de las guarderías infantiles del que hubo reclamos por perjuicio a las madres trabajadoras lo trató de mitigar el Presidente diciendo que “los cuiden sus abuelitos”. Chistorete de mal gusto.

El recorte al presupuesto de Turismo fue como darse un balazo en el pie porque buena parte de la captación de divisas procede del turismo extranjero, a la pasada como daño colateral se perjudicó a 135 pueblos mágicos que gracias al subsidio que recibían para hacer obras que mejoraron su aspecto con la aportación de dinero y mano de obra de poblaciones que ahora no le piden nada a los pueblos de Francia y España.

Al desaparecer la partida al Conacyt, se cancelaron las becas de los estudiantes que estaban perfeccionando sus estudios capacitándose en el extranjero para servir mejor a nuestro país. Que la razón que se tuvo para cancelar esas partidas fue porque había corrupción en el manejo del presupuesto, no cabe la menor duda porque la corrupción es un mal generalizado al cual falta mucho para abatirlo, pero la forma de corregirlo no es terminando de tajo con su existencia, sino cambiando al personal corrupto por otro que respete la Cartilla Moral, catecismo de la 4T y corrigiendo y controlando mejor la aplicación del presupuesto, esto se logra con técnicas que ya existen y una de ellas es el presupuesto base cero, que parte de la base de que cada peso que se gaste debe ser estrictamente indispensable con el principio de costo-beneficio y no como se hizo a raja tabla causando daños colaterales irreparables.

Lo peor de todo es el destino que se está dando a los fondos provenientes de los recortes que son destinados a subsidiar a los ninis, a los desempleados, a madres solteras, ancianos y otros, en vez de darles un trabajo productivo.” Si a una persona la das un pez come una vez, si lo enseñas a pescar come diario”. (Lyn Yu Tang)