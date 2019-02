AMLO y el Tren Ligero

La buena: el Presidente López Obrador se comprometió a terminar la obra de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. La mala: No faltan mil, ni tres mil, sino cuatro mil quinientos millones para terminar la obra. El oso: los priistas, que dejaron la obra tirada, haciendo un acto público para exigir que se concluya la Línea 3. La columna podría terminar aquí, con un chiste que se cuenta solo, pero vamos desagregando cosa por cosa, de atrás para adelante.

El cinismo de los priistas no tiene nombre. La Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara es quizá la obra más opaca, con más mentiras en el proceso y quizá con la mayor corrupción. Esto último no podemos afirmarlo hasta que se terminen las auditorías, pero el sobre precio, de 17 mil a 32 mil millones no puede venir sino de tres factores: 1) Inflación que, por supuesto que la hubo, pero no de 100 por ciento. 2) Mala planeación, que hoy sabemos no fue mala sino fatal pues los extranjeros que hicieron la obra se toparon con “sorpresas” como que el margen izquierdo del Río San Juan de Dios tiene un suelo pantanoso y el derecho rocoso. Bastaba haber preguntado o hacer bien los estudios de mecánica de suelo. Y 3) corrupción, que podemos presumir que es todo lo que resta de la suma de inflación más mala planeación. Los tapatíos, del gobernador para abajo, nunca tuvimos acceso a las cuentas de la obra porque era un “regalo” del presidente (con nuestro dinero por supuesto).

Darle prioridad a la Línea 3 es una decisión correcta, independientemente de que sea bueno para Guadalajara. Si las cifras son más o menos ciertas la obra está al 86 por ciento

El cálculo de los 4 mil 500 millones de los que habló el Presidente es mucho más de lo que se pensaba. Lo cierto es que no hay información oficial de en qué estado se encuentra la obra. Las versiones que circulan son de espanto, pero tampoco sabemos si es información cuyo objetivo es espantar. La cifra que dio el Presidente es aún mayor de la que había dado el gobernador Alfaro, lo que nos puede llevar a presumir que la obra requiere más tiempo y dinero del que dieron a conocer las administraciones salientes, esas que inauguraron “las pruebas dinámicas” de algo que no existía. La placa quedará ahí para el memorial de lo nefasto.

Darle prioridad a la Línea 3 es una decisión correcta, independientemente de que sea bueno para Guadalajara. Si las cifras son más o menos ciertas la obra está al 86 por ciento y el esfuerzo para terminarla es importante, pero con muchas más probabilidades de que entre en servicio más pronto que, por ejemplo, el Tren México-Toluca donde todo, complejidad técnica, planeación y corrupción son 10 veces mayores.

Es una gran noticia para Guadalajara que se terminará esta obra. Esa es y debe ser la prioridad. Y después, que vengan las auditorías y de ser necesario el procesamiento de culpables.

(diego.petersen@informador.com.mx)